"Живые иконы" 66-летняя Донателла Версаче показала себя и 72-летнюю Анну Винтур в молодости

Свою публикацию Версаче посвятила 72-летию Винтур.

"Как это начиналось и как все процветает! Поздравляем с днем рождения великолепную Анну Винтур. С любовью, Донателла", – подписала она фото.

"Живые иконы", – прокомментировал снимок _morganmccull.

"Потрясающие воспоминания", – отметила kelviccrafts.

"Ох уж эти женщины. Легенды", – оставила свой комментарий indafarhanabas.

View this post on Instagram A post shared by Donatella Versace (@donatella_versace)