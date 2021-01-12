Доронин организовал праздник для пятилетней дочери за $50 тыс. – СМИ

На дне рождения у пятилетней дочери российского олигарха Владислава Доронина выступали артисты Cirque du Soleil, пишет Page Six.

58-летний российский олигарх Владислав Доронин и 26-летняя экс-модель Кристина Романова отпраздновали пятилетие старшей дочери Жасмин, потратив на организацию детского праздника $50 тыс. (около 1,4 млн грн), пишет 11 января таблоид Page Six.

Мероприятие проходило в особняке миллиардера в Майями (США). Сообщается, что именинницу развлекали артисты цирка Cirque du Soleil, а для ее гостей на заднем дворе особняка был организован сладкий стол.

Отношения с Романовой у Доронина начались в 2014 году. Пара воспитывает двух дочерей: Жасмин (2016) и Александру (2019).

В августе 2020 года Романова в Instagram показала, как отпраздновала первый год младшей дочери.