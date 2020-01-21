Drown Me Down. Опубликована конкурсная песня участников нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless. Аудио
Украинская группа Cloudless на своем YouTube-канале презентовала песню Drown Me Down. С ней коллектив выступит на национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение 2020". "Это песня для тех, кто находится в критической ситуации. Песня-призыв: "Никогда не сдавайся! Посмотри на нас. Разные люди и обстоятельства пытались нас потопить, но мы все еще здесь – с новыми лицами и с новыми силами", – прокомментировали премьеру музыканты.
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