  "Дураку давать быстрое транспортное средство нельзя категорически". Шуров рассказал об аварии, в которую попал на Шри-Ланке

По словам украинского музыканта Pianoбой (Дмитрия Шурова), попав в ДТП на Шри-Ланке, он разбил телефон, а его жена Ольга весь день провела в неведении, не зная, где он и что с ним случилось.

Шуров: Я просто уже падал с мотоцикла Фото: Olya Shurova / Facebook

Украинский музыкант Pianoбой (Дмитрий Шуров) заявил, что жена Ольга не разрешает ему покупать мотоцикл. Об этом он рассказал в интервью программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Шуров подчеркнул, что с понимаем относится к этому запрету.

"Она думает, что я погибну. Я просто уже падал с мотоцикла", – объяснил музыкант.

По словам Шурова, авария произошла во время отдыха на Шри-Ланке, когда он перемещался по дороге на арендованном скутере, у которого оказались неработающие тормоза.

"Он не тормозил вообще. А автобусы там безумно гоняют – он резко передо мной затормозил, я понял, что будет лепешка, и ушел в сторону", – рассказал артист.

Шуров сообщил, что во время падения раскрошил палец, сильно ободрался и разбил телефон.

"Оля весь день провела в неведении, не знала, где я. Это была брутальная история, поэтому я отчасти ее понимаю: дураку давать быстрое транспортное средство нельзя категорически", – резюмировал он.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

Дмитрий Шуров родился в 1981 году в Виннице. С 2001-го по 2004 год Шуров был пианистом группы "Океан Ельзи", затем четыре года выступал в составе украинского коллектива Esthetic Education. С 2006 года Шуров гастролировал в качестве пианиста в команде российской певицы Земфиры.

С 2009 года музыкант является солистом авторского музыкального проекта Pianoбой. В 2015 году Шуров написал заглавную песню для сериала "Слуга народа" студии "Квартал 95".