  "Два вікна". The Hardkiss выпустили клип. Видео

Как таковой сюжет в ролике отсутствует. Фронтвумен группы Юлия Санина исполняет песню на фоне музыкантов своего коллектива, а также собственного изображения. Исполнительница предстала с ярким макияжем, облаченная в красно-черную блузку с принтом "зебра" и черно-белые брюки с таким же принтом.

Режиссер ролика – креативный директор The Hardkiss Валерий Бебко.

Песня "Два вікна" – из репертуара украинской певицы Гайтаны. Она вошла в альбом исполнительницы 2007 года – "Капли дождя". Авторы песни – Эдуард Клим и Гайтана.