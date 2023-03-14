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14 марта, 2023
 
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"Два вікна". The Hardkiss выпустили клип. Видео

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Фронтвумен The Hardkiss Санина в ролике исполняет песню на фоне собственного изображения
Фронтвумен The Hardkiss Санина в ролике исполняет песню на фоне собственного изображения
Скриншот: The HARDKISS / YouTube

Украинская группа The Hardkiss на своем YouTube-канале 13 марта презентовала клип песню "Два вікна".

Как таковой сюжет в ролике отсутствует. Фронтвумен группы Юлия Санина исполняет песню на фоне музыкантов своего коллектива, а также собственного изображения. Исполнительница предстала с ярким макияжем, облаченная в красно-черную блузку с принтом "зебра" и черно-белые брюки с таким же принтом.

Режиссер ролика – креативный директор The Hardkiss Валерий Бебко.

Песня "Два вікна" – из репертуара украинской певицы Гайтаны. Она вошла в альбом исполнительницы 2007 года – "Капли дождя". Авторы песни – Эдуард Клим и Гайтана.

видео

Видео: The HARDKISS / YouTube
Теги: видео, клип, The Hardkiss, Гайтана, Юлия Санина, Валерий Бебко, ролик
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