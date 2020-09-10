"Дюна". Вышел трейлер фильма с Тимоти Шаламе. Видео
Американская киностудия Warner Bros. Pictures на своем YouTube-канале представила трейлер фильма "Дюна". Режиссер – Дени Вильнев. Это экранизации одноименного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта. По сюжету главный герой Пол Aтрейдес отправляется на песчаную планету Арракис. Он намерен бороться за будущее своей семьи и своего народа. На Арракисе идет борьба за пряность – самое важное вещество во Вселенной. Роли исполнили Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Зендея. Мировая премьера "Дюны" назначена на 17 декабря 2020 года.
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