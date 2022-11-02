Дженнифер Энистон требует от Брэда Питта $100 млн

Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты пять лет Скриншоь: сериал "Друзья"

Узнав, что Питт планирует продать свою продюсерскую компанию Plan B, которую он создал вместе с Энистон, она захотела получить свою часть прибыли.

"Дело не только в деньгах. Джен важен принцип. Суть в том, что она была соавтором и основателем компании, и хотя технически компания была передана Брэду, Энистон не получила ничего. Плюс де-факто она была консультантом компании в течение многих лет", – приводит слова инсайдера издание.

Компания Plan B, основанная в ноябре 2001 года Питтом и Энистон, а также продюсером Брэдом Греем, выпустила такие ленты, как "Отступники", "12 лет рабства" и "Лунный свет", каждая из которых получила премию "Оскар" за лучший фильм.

"В 2005 году, после развода, Питт стал единоличным владельцем компании. И хотя тогда Энистон устраивало это решение, теперь она хочет получить компенсацию. В то время как Энистон обдумывала новые проекты для компании, Питт уже занялся поиском покупателя. Эта новость стала для нее настоящим ударом", – приводит слова своего источника издание.