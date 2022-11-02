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02 ноября, 2022
 
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Дженнифер Энистон требует от Брэда Питта $100 млн

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Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты пять лет
Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты пять лет
Скриншоь: сериал "Друзья"

53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон требует от бывшего мужа – 58-летнего актера Брэда Питта компенсацию в $100 млн. Об этом сообщает издание Heat world.

Узнав, что Питт планирует продать свою продюсерскую компанию Plan B, которую он создал вместе с Энистон, она захотела получить свою часть прибыли.

"Дело не только в деньгах. Джен важен принцип. Суть в том, что она была соавтором и основателем компании, и хотя технически компания была передана Брэду, Энистон не получила ничего. Плюс де-факто она была консультантом компании в течение многих лет", – приводит слова инсайдера издание.

Компания Plan B, основанная в ноябре 2001 года Питтом и Энистон, а также продюсером Брэдом Греем, выпустила такие ленты, как "Отступники", "12 лет рабства" и "Лунный свет", каждая из которых получила премию "Оскар" за лучший фильм.

"В 2005 году, после развода, Питт стал единоличным владельцем компании. И хотя тогда Энистон устраивало это решение, теперь она хочет получить компенсацию. В то время как Энистон обдумывала новые проекты для компании, Питт уже занялся поиском покупателя. Эта новость стала для нее настоящим ударом", – приводит слова своего источника издание.

Контекст:

Энистон родилась 11 февраля 1969 года в Лос-Анджелесе (США).

Она стала широко известной после выхода на экран комедийного сериала "Друзья". С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

В браке Питт и Энистон прожили с 2000-го по 2005 год. Детей у пары не было.

Теги: Голливуд, деньги, Брэд Питт, Дженнифер Энистон, развод
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