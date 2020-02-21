Джессика Симпсон показала подросшую дочь

Американская актриса и певица Джессика Симпсон обнародовала черно-белое фото с младшей дочерью на руках.

Симпсон: Я даже не могу поверить, что так быстро идет время Фото: jessicasimpson / Instagram

Американская актриса и певица Джессика Симпсон показала в Instagram подросшую дочь Берди.

"Этой вкусняшке Берди сегодня 11 месяцев! Я даже не могу поверить, что так быстро идет время, но когда думаю об этом, то говорю: "Господи, я так много сделала за год!" – написала она 19 февраля.

На черно-белом снимке Симпсон позирует с дочерью на руках.

Джессика Симпсон родила третьего ребенка – дочь Берди Мэй Джонсон – в марте 2019 года.

Актриса замужем за бывшим игроком футбольной команды NFL Эриком Джонсоном. Пара живет в браке с 2014 года. Они уже воспитывают двоих детей – семилетнюю дочь Максвелл Дрю и шестилетнего сына Эйса.