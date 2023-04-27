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27 апреля, 2023
 
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Джоли посетила званый обед у Байденов со своим приемным 21-летним сыном. Фото

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21-летний сын Джоли Мэддокс учится в Сеуле
21-летний сын Джоли Мэддокс учится в Сеуле
Фото: ЕРА

Американская актриса Анджелина Джоли 26 апреля вместе со своим 21-летним приемным сыном Мэддоксом Джоли-Питтом посетила торжественный обед в честь президента Южной Кореи Юн Сок Еля и его жены Ким Кон Хи, который был организован президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл Байден в Белом доме (Вашингтон).

Фото опубликовало агентство ЕРА. 

Актриса в последнее время редко появляется на публике с Мэддоксом, который с 2019 года учится в Университете Йонсей в Сеуле (Южная Корея). 

Контекст:

Кроме Мэддокса (2001), у Джоли есть еще двое усыновленных детей: Пакс (2003) и Захара (2005), а также биологические: дочь Шайло (2006) и близнецы Вивьен и Нокс (2008). Их отцом является американский актер Бред Питт. 

Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. 

После развода бывшие супруги долгое время судились за право опеки над своими детьми. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке экс-супругов над детьми

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Джордж Буш, Анджелина Джоли, семья
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