Джоли посетила званый обед у Байденов со своим приемным 21-летним сыном. Фото

Фото опубликовало агентство ЕРА.

Актриса в последнее время редко появляется на публике с Мэддоксом, который с 2019 года учится в Университете Йонсей в Сеуле (Южная Корея).

Контекст:

Кроме Мэддокса (2001), у Джоли есть еще двое усыновленных детей: Пакс (2003) и Захара (2005), а также биологические: дочь Шайло (2006) и близнецы Вивьен и Нокс (2008). Их отцом является американский актер Бред Питт.

Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года.

После развода бывшие супруги долгое время судились за право опеки над своими детьми. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке экс-супругов над детьми.