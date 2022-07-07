Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2022
 
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Dzidzio: Папа голосует, останавливается "Волга" – за рулем Попович. Вечером он был у нас. Я спел. Он был поражен: "Через два дня поем на концерте"

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Dzidzio о Поповиче: Он мой кумир
Dzidzio о Поповиче: Он мой кумир
Фото: muzvar / Instagram

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону признался, что его кумиром в детстве был украинский певец Иван Попович.

По словам Хомы, его любимой песней в исполнении Поповича была композиция "Розлук не буде". 

"Она мне почему-то отзывалась, когда я малым смотрел телевизор. Я все бросал и бежал смотреть. Мне нравилось это настроение: "Більше між нами розлук не буде, я хочу, мила, щоб ти це знала", – поделился воспоминаниями Хома. – Я с таким восхищением смотрел. Он мой кумир". 

Артист также вспомнил, как благодаря случаю познакомился с Поповичем. 

"Папа ехал на работу, голосует, останавливается "Волга", он смотрит – за рулем Иван Попович. Чудо! Он подвез отца в Яворов на работу, и по пути отец рассказал ему обо мне. Что есть сын, он очень любит ваши песни, – рассказал Хома.  Вечером он уже был у нас дома на маленькой кухне. Я решил не терять шанс, приготовил маленькую табуретку, забрался и спел. Он был поражен и сказал: "Через два дня мы поем с тобой на концерте".

По словам артиста, тогда они подготовили и спели вместе песню "Я дивлюсь на вас, мамо". 

"Он пел первый куплет, а я второй. С того времени я понял, что в жизни сбывается все, просто надо очень сильно верить в это", – признался Хома. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Попович получил почетное звание "Народный артист Украины" в 1990 году. В 1999 году "за личный вклад в развитие украинской культуры и весомые творческие достижения" он награжден орденом "За заслуги ІІІ степени".

С 2005 года артист – художественный руководитель Государственного театрально-зрелищного агентства.

Теги: Dzidzio, Иван Попович, Михаил Хома
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