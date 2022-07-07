  Dzidzio: Папа голосует, останавливается "Волга" – за рулем Попович. Вечером он был у нас. Я спел. Он был поражен: "Через два дня поем на концерте"

По словам Хомы, его любимой песней в исполнении Поповича была композиция "Розлук не буде".

"Она мне почему-то отзывалась, когда я малым смотрел телевизор. Я все бросал и бежал смотреть. Мне нравилось это настроение: "Більше між нами розлук не буде, я хочу, мила, щоб ти це знала", – поделился воспоминаниями Хома. – Я с таким восхищением смотрел. Он мой кумир".

Артист также вспомнил, как благодаря случаю познакомился с Поповичем.

"Папа ехал на работу, голосует, останавливается "Волга", он смотрит – за рулем Иван Попович. Чудо! Он подвез отца в Яворов на работу, и по пути отец рассказал ему обо мне. Что есть сын, он очень любит ваши песни, – рассказал Хома. – Вечером он уже был у нас дома на маленькой кухне. Я решил не терять шанс, приготовил маленькую табуретку, забрался и спел. Он был поражен и сказал: "Через два дня мы поем с тобой на концерте".

По словам артиста, тогда они подготовили и спели вместе песню "Я дивлюсь на вас, мамо".

"Он пел первый куплет, а я второй. С того времени я понял, что в жизни сбывается все, просто надо очень сильно верить в это", – признался Хома.

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