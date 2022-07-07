  Dzidzio: Какая у меня мечта? Показать все свои таланты не только в Украине, но и в мире

Dzidzio: Сейчас невероятный шанс показать украинское на весь мир. И оно хорошо воспринимается Фото: DZIDZIO / Facebook

"Какая у вас сейчас мечта как у певца?" – спросил у артиста Гордон.

"Использовать все грани, все свои таланты и отшлифовывать. Показать, чтобы потом не жалеть, что просто прожил жизнь, – сказал Dzidzio. – Я мечтаю показать все это не только в Украине, но во всем мире. Тем более сейчас невероятный шанс показать украинское на весь мир. И оно хорошо воспринимается".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube