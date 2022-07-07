  Dzidzio: Какая у меня мечта? Показать все свои таланты не только в Украине, но и в мире

"Какая у вас сейчас мечта как у певца?" – спросил у артиста Гордон.
"Использовать все грани, все свои таланты и отшлифовывать. Показать, чтобы потом не жалеть, что просто прожил жизнь, – сказал Dzidzio. – Я мечтаю показать все это не только в Украине, но во всем мире. Тем более сейчас невероятный шанс показать украинское на весь мир. И оно хорошо воспринимается".
Хома родился в 1983 году во Львовской области. Детство провел в Новояворовске.
Окончил музыкальную школу (вокально-хоровое отделение). Учился во Львовском музыкальном училище и Киевском национальном университете культуры и искусств.
В начале 2000-х основал во Львове группу "Друзья", с которой выступал на свадьбах и частных мероприятиях, сотрудничал с коллективом таможенной службы Украины "Меркурий".
В 2009 году появилась группа Dzidzio, Хома стал ее солистом.
Как режиссер снял несколько фильмов, сам снимался в кино в качестве актера. Был участником и членом жюри нескольких телевизионных шоу.