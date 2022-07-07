Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Dzidzio: Какая у меня мечта? Показать все свои таланты не только в Украине, но и в мире

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Dzidzio: Сейчас невероятный шанс показать украинское на весь мир. И оно хорошо воспринимается
Dzidzio: Сейчас невероятный шанс показать украинское на весь мир. И оно хорошо воспринимается
Фото: DZIDZIO / Facebook

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону признался, что его мечта – полностью реализовать все свои таланты и способности.

"Какая у вас сейчас мечта как у певца?" – спросил у артиста Гордон.

"Использовать все грани, все свои таланты и отшлифовывать. Показать, чтобы потом не жалеть, что просто прожил жизнь, – сказал Dzidzio. – Я мечтаю показать все это не только в Украине, но во всем мире. Тем более сейчас невероятный шанс показать украинское на весь мир. И оно хорошо воспринимается".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Хома родился в 1983 году во Львовской области. Детство провел в Новояворовске.

Окончил музыкальную школу (вокально-хоровое отделение). Учился во Львовском музыкальном училище и Киевском национальном университете культуры и искусств.

В начале 2000-х основал во Львове группу "Друзья", с которой выступал на свадьбах и частных мероприятиях, сотрудничал с коллективом таможенной службы Украины "Меркурий".

В 2009 году появилась группа Dzidzio, Хома стал ее солистом.

Как режиссер снял несколько фильмов, сам снимался в кино в качестве актера. Был участником и членом жюри нескольких телевизионных шоу.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Dzidzio, певец, Михаил Хома
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