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22 октября, 2021
 
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"Ее имя должно быть известно каждому". В Киеве состоится закрытые фестиваля, посвященного 90-летию Евгении Мирошниченко

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Концерты, посвященные 90-летию со дня рождения Евгении Мирошниченко, проходили в Киеве, Днепре и Харькове
Концерты, посвященные 90-летию со дня рождения Евгении Мирошниченко, проходили в Киеве, Днепре и Харькове
Фото: Міжнародний вокальний фестиваль Євгенії Мірошниченко / Facebook

24 октября в Национальной опере Украины состоится закрытие Международного вокального фестиваля, посвященного 90-летию со дня рождения украинской оперной певицы Евгении Мирошниченко. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили организаторы фестиваля.

Участие в финальном концерте примут украинские оперные певицы Сусанна Чахоян, Ольга Нагорная, Татьяна Ганина, Иванна Плиш, а также Ульяна Алексюк из Германии, Ольга Буджак из Израиля, Татьяна Журавель из Венгрии, Светлана Калиниченко из Польши и многие другие. Они выступят в сопровождении Национального симфонического оркестра Украины. 

"Гала-концерт завершит серию ярких музыкальных событий, в которых приняло участие более 35 учеников Евгении Семеновны со всего мира", – подчеркнули организаторы.

Открытие фестиваля состоялось 10 июля 2021 года в Киеве – также концерты проходили в Днепре и Харькове при поддержке Украинского культурного Фонда. В релизе отмечается, что фестиваль такого масштаба проводился в Украине впервые.

"Евгения Мирошниченко – грандиозная фигура с большой харизмой. Ее имя должно быть известно каждому украинцу не только в Украине, но и за ее пределами. Считаю, что Евгения Семеновна недооценена у нас, поэтому надо пропагандировать не только ее вокальный талант и достижения, но и как выдающегося педагога", – рассказала директор фестиваля и координатор проекта Елена Несмашная. 

Фото: Сузір’я Євгенії Мірошниченко / Facebook
Фото: Сузір’я Євгенії Мірошниченко / Facebook

Контекст:

Евгения Мирошниченко родилась 12 июня 1931 года в селе Графском (в те времена – Первом Советском) Харьковской области. В 1943 году поступила в Харьковское специализированное женское ремесленное училище №5 по специальности "слесарь-сборщик радиоаппаратуры". Вскоре начала петь в ансамбле "Трудовые резервы", представлявшем Украину на смотре художественной самодеятельности в Москве. Тогда же стала выступать на концертах в Киеве, Москве, в Большом театре и Кремле перед членами правительства.

В 1951 году Мирошниченко окончила Харьковское музыкальное училище, а в 1957-м – Киевскую консерваторию. В том же году она стала солисткой Киевского театра оперы и балета имени Тараса Шевченко. Сцене певица отдала почти 40 лет жизни и покинула ее лишь в 1994-м.

С 1980 года Мирошниченко преподавала в Киевской консерватории. Последние несколько лет жизни она посвятила созданию в Киеве Театра Малой оперы, где ставят редко исполняемые классические оперные произведения, экспериментальные театральные и оперные постановки, поддерживая таким образом молодых артистов.

Мирошниченко умерла 27 апреля 2009 года в возрасте 77 лет. Похоронена на Байковом кладбище в Киеве. В 2016 году улицу Софьи Перовской в Киеве переименовали в честь Евгении Мирошниченко.

Теги: Киев, фестиваль, концерт, Евгения Мирошниченко, опера, певица
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