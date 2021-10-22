"Ее имя должно быть известно каждому". В Киеве состоится закрытые фестиваля, посвященного 90-летию Евгении Мирошниченко

Участие в финальном концерте примут украинские оперные певицы Сусанна Чахоян, Ольга Нагорная, Татьяна Ганина, Иванна Плиш, а также Ульяна Алексюк из Германии, Ольга Буджак из Израиля, Татьяна Журавель из Венгрии, Светлана Калиниченко из Польши и многие другие. Они выступят в сопровождении Национального симфонического оркестра Украины.

"Гала-концерт завершит серию ярких музыкальных событий, в которых приняло участие более 35 учеников Евгении Семеновны со всего мира", – подчеркнули организаторы.

Открытие фестиваля состоялось 10 июля 2021 года в Киеве – также концерты проходили в Днепре и Харькове при поддержке Украинского культурного Фонда. В релизе отмечается, что фестиваль такого масштаба проводился в Украине впервые.

"Евгения Мирошниченко – грандиозная фигура с большой харизмой. Ее имя должно быть известно каждому украинцу не только в Украине, но и за ее пределами. Считаю, что Евгения Семеновна недооценена у нас, поэтому надо пропагандировать не только ее вокальный талант и достижения, но и как выдающегося педагога", – рассказала директор фестиваля и координатор проекта Елена Несмашная.

Фото: Сузір’я Євгенії Мірошниченко / Facebook