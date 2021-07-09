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09 июля, 2021
 
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В Киеве стартует международный фестиваль, посвященный оперной диве Евгении Мирошниченко. Вход свободный

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Евгения Мирошниченко воспитала плеяду украинских оперных певцов, они выступят на фестивале, посвященном ее 90-летию
Евгения Мирошниченко воспитала плеяду украинских оперных певцов, они выступят на фестивале, посвященном ее 90-летию
Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

10 июля в Киеве стартует масштабный Международный вокальный фестиваль, посвященный 90-летию со дня рождения выдающейся украинской оперной певицы, обладательницы уникального лирико-колоратурного сопрано в четыре октавы Евгении Мирошниченко.

Откроется фестиваль гала-концертом в Национальной филармонии Украины, на котором выступят Ольга Безсмертная (Австрия), Светлана Калиниченко (Польша), Ольга Нагорная, Татьяна Ганина, Сусанна Чахоян, Илона Волощук, Тамара Ходакова, Сергей Ковнир, Юрий Кругликов (Германия) и другие представители украинской оперной школы. Артисты выступят в сопровождении Национального академического симфонического оркестра Украины, дирижер Владимир Сиренко.

Фестиваль продлится несколько месяцев и завершится гала-концертом 24 октября на сцене Национальной оперы Украины в Киеве. Помимо столицы, концерты запланированы и в Харькове – малой родине Мирошниченко. В мероприятиях примут участие больше 35 учеников певицы со всего мира, которые презентуют ее уникальную вокальную школу.

Помимо выступлений запланированы также презентация сборника вокализов и вокальных упражнений "Евгения Мирошниченко. Секреты соловьиного пения", презентация подарочного фотоальбома и мастер-классы по пению от учеников певицы.

Фестиваль пройдет при поддержке Украинского культурного фонда. Вход на все мероприятия свободный, с соблюдением карантинных требований.

Официальная страница фестиваля в Facebook https://bit.ly/2TA3G18
Официальная страница фестиваля в Telegram https://t.me/miroshnychenko_fest

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Контекст:

Евгения Мирошниченко родилась 12 июня 1931 года в селе Графском (в те времена – Первом Советском) Харьковской области. В 1943 году поступила в Харьковское специализированное женское ремесленное училище №5 по специальности слесарь-сборщик радиоаппаратуры. Вскоре начала петь в ансамбле "Трудовые резервы", представлявшем Украину на смотре художественной самодеятельности в Москве. Тогда же стала выступать на концертах в Киеве, Москве, в Большом театре и Кремле перед членами правительства.

В 1951 году Мирошниченко окончила Харьковское музыкальное училище, а в 1957-м – Киевскую консерваторию. В том же году она стала солисткой Киевского театра оперы и балета имени Тараса Шевченко. Сцене певица отдала почти 40 лет жизни и покинул ее лишь в 1994-м.

С 1980 года Мирошниченко преподавала в Киевской консерватории. Последние несколько лет жизни она посвятила созданию в Киеве Театра Малой оперы, где ставят редко исполняемые классические оперные произведения, экспериментальные театральные и оперные постановки, поддерживая таким образом молодых артистов.

Мирошниченко умерла 27 апреля 2009 года в возрасте 77 лет. Похоронена на Байковом кладбище в Киеве.

В 2016 году улицу Софьи Перовской в Киеве переименовали в честь Евгении Мирошниченко.

Теги: фестиваль, концерт, Евгения Мирошниченко, опера
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