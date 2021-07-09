В Киеве стартует международный фестиваль, посвященный оперной диве Евгении Мирошниченко. Вход свободный

Евгения Мирошниченко воспитала плеяду украинских оперных певцов, они выступят на фестивале, посвященном ее 90-летию Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Откроется фестиваль гала-концертом в Национальной филармонии Украины, на котором выступят Ольга Безсмертная (Австрия), Светлана Калиниченко (Польша), Ольга Нагорная, Татьяна Ганина, Сусанна Чахоян, Илона Волощук, Тамара Ходакова, Сергей Ковнир, Юрий Кругликов (Германия) и другие представители украинской оперной школы. Артисты выступят в сопровождении Национального академического симфонического оркестра Украины, дирижер Владимир Сиренко.

Фестиваль продлится несколько месяцев и завершится гала-концертом 24 октября на сцене Национальной оперы Украины в Киеве. Помимо столицы, концерты запланированы и в Харькове – малой родине Мирошниченко. В мероприятиях примут участие больше 35 учеников певицы со всего мира, которые презентуют ее уникальную вокальную школу.

Помимо выступлений запланированы также презентация сборника вокализов и вокальных упражнений "Евгения Мирошниченко. Секреты соловьиного пения", презентация подарочного фотоальбома и мастер-классы по пению от учеников певицы.

Фестиваль пройдет при поддержке Украинского культурного фонда. Вход на все мероприятия свободный, с соблюдением карантинных требований.

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