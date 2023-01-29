Бульвар Шоубиз
 
29 января, 2023
 
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Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео

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Хавасс проводил раскопки в некрополе Саккара
Хавасс проводил раскопки в некрополе Саккара
Фото: Dr. Zahi Hawass / Facebook

Египетские археологи обнаружили покрытую золотом мумию внутри известнякового саркофага, который оставался закрытым более четырех тысячелетий. Об этом 26 января сообщила египетская ежедневная газета "Аль-Ахрам" со ссылкой на заявление египетского археолога Захи Хавасса, который проводил раскопки совместно с Верховным советом древностей Египта.

Хавасс утверждает, что обнаружил, возможно, "самую старую и наиболее полную" мумию из когда-либо найденных. Она была обнаружена в некрополе Саккара.

На саркофаге было указано имя захороненного человека, который не принадлежал к высшим слоям общества. Отмечается, что мумия была покрыта слоями золота.

В ходе раскопок также обнаружено кладбище, состоящее из нескольких гробниц. В них были были захоронены представители высших слоев общества. 

В гробницах в том числе находились керамические предметы быта.

ВИДЕО
Видео: AlArabiya / YouTube
Контекст:

Некрополь в Саккаре является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Египет в рамках национальной программы по возрождению туризма в последние годы сообщил о нескольких археологических открытиях. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Египет, археология, туризм, ЮНЕСКО, открытие
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