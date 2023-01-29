  Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео

Хавасс утверждает, что обнаружил, возможно, "самую старую и наиболее полную" мумию из когда-либо найденных. Она была обнаружена в некрополе Саккара.

На саркофаге было указано имя захороненного человека, который не принадлежал к высшим слоям общества. Отмечается, что мумия была покрыта слоями золота.

В ходе раскопок также обнаружено кладбище, состоящее из нескольких гробниц. В них были были захоронены представители высших слоев общества.

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Фото: Dr. Zahi Hawass / Facebook Фото: Dr. Zahi Hawass / Facebook Фото: Dr. Zahi Hawass / Facebook Фото: Dr. Zahi Hawass / Facebook Фото: Dr. Zahi Hawass / Facebook Фото: Dr. Zahi Hawass / Facebook

В гробницах в том числе находились керамические предметы быта.

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Видео: AlArabiya / YouTube