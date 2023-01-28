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28 января, 2023
 
Новости

Ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили внутри мумии сердце, язык и амулеты из золота

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Мумия, которую исследовали ученые, была найдена 107 лет назад в городе Эдфу на юге Египта
Мумия, которую исследовали ученые, была найдена 107 лет назад в городе Эдфу на юге Египта
Фото: frontiersin.org

24 января на сайте Frontiers, который публикует научные открытия, была размещена статья о работе команды ученых из Каирского университета под руководством доктора Сахары Салим по изучению с помощью компьютерной томографии мумии подростка.

Отмечается, что мумия была найдена 107 лет назад в городе Эдфу на юге Египта, после чего ее отправили в хранилище Египетского музея (Каир), где она и находилась по настоящее время, а затем стала предметом исследования для ученых.

На снимках, полученных путем томографии, ученые увидели в грудной клетке мумии золотого жука-скарабея в форме сердца, а в черепе – золотой язык. Кроме того, оказалось, что в саван были завернуты 49 амулетов, большинство из которых также были золотыми. 

Фото: frontiersin.org
Фото: frontiersin.org

Ученые установили, что тело изучаемой ими мумии принадлежало подростку, который умер в возрасте 14 или 15 лет.  Команда исследователей, изучив состояние зубов и костей, допускает, что он был представителем так называемой золотой молодежи. Об этом также свидетельствует усовершенствованный процесс мумификации, во время которого были удалены мозг и внутренние органы.

По словам доктора Салим, древние египтяне верили, что амулеты, оставленные на теле умершего, будут защищать их в загробной жизни, а золотой язык "поможет наладить отношения с богами в царстве мертвых".

Мумию подростка ученые назвали "Золотой мальчик". После завершения исследовательских работ она будет представлена в экспозиции музея.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Египет, ученые, исследование, молодежь, компьютеры, Каир, подростки, открытие
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