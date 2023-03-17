Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал

По словам Катюбина, черемша является краснокнижным растением, поэтому срывать ее для употребления в пищу или для продажи запрещено.

Сотрудники полиции в сезон роста черемши, отметил экоинспектор, проводят рейды в лесах. Задержанные будут оштрафованы на сумму от 510 до 850 грн. При этом по 62 грн придется заплатить за каждую сорванную луковицу.

Катюбин подчеркнул, что черемшу можно выращивать дома на огороде, но закон и в этом случае запрещает использовать ее для приготовления разных блюд.

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, обращаясь к своим подписчикам в Instagram, подтвердил, что употреблять черемшу в пищу запрещено законом.