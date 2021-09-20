В Южной Африке пчелы убили более 60 пингвинов, которые занесены в Красную книгу

Животных нашли мертвыми в Саймонстауне, небольшом городе около Кейптауна. Африканских пингвинов доставили в фонд, чтобы произвести вскрытие.

Их биологические образцы протестировали на болезни и содержание токсинов. У птиц не выявили внешних физических повреждений. Вскрытие показало, что всех пингвинов несколько раз укусили медоносные пчелы.

Специалисты обнаружили много мертвых пчел на месте гибели птиц.

Фонд назвал такую потерю настоящим ударом для колонии пингвинов Боулдерс и вида в целом. За гнездами птиц теперь будут следить, так как некоторые особи уже отложили яйца и вывели птенцов.

Африканские пингвины населяют побережье ЮАР и Намибии. Птицы внесены в Красную книгу, они находятся под угрозой исчезновения.