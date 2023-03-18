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18 марта, 2023
 
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Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн

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Черемша занесена в Красную книгу
Черемша занесена в Красную книгу
Фото: depositphotos.com

Продавцам черемши грозит штраф от 1700 грн до 3650 грн независимо от того, где была собрана эта зелень – в лесу или на собственном огороде. Об этом 17 марта в комментарии сайту "Еспресо. Захід" сообщил начальник отдела государственного экологического надзора природно-заповедного фонда лесов и растительного мира Госэкоинспекции во Львовской области Богдан Катюбин.

По словам Катюбина, черемша является краснокнижным растением, поэтому срывать ее для употребления в пищу или для продажи запрещено. 

Сотрудники полиции в сезон роста черемши, отметил экоинспектор, проводят рейды в лесах. Задержанные будут оштрафованы на сумму от 510 до 850 грн. При этом по 62 грн придется заплатить за каждую сорванную луковицу. 

Катюбин подчеркнул, что черемшу можно выращивать дома на огороде, но закон и в этом случае запрещает использовать ее для приготовления разных блюд.

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, обращаясь к своим подписчикам в Instagram, обратил внимание на то, что употреблять черемшу в пищу запрещено законом.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: экология, полиция, штраф, запрет, Красная книга, закон, природа, Госэкоинспекция, продажа, Евгений Клопотенко
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