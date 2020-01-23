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23 января, 2020
 
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Экс-барабанщик Aerosmith подал на музыкантов группы в суд

Барабанщик Aerosmith Джои Крамер заявил, что его незаконно исключили из коллектива.

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Крамер: Дело не в деньгах
Крамер: Дело не в деньгах
Фото: Joey Kramer / Facebook

Бывший барабанщик американской группы Aerosmith Джои Крамер подал в суд на остальных участников группы. Об этом сообщает Billboard.

Он заявил, что был несправедливо исключен из состава группы в 2019 году.

В иске указано, что весной 2019 года Крамер получил незначительные травмы, из-за которых не мог репетировать и  выступать на концертах. По словам барабанщика, к осени 2019-го он восстановился и был намерен вернуться к работе, но его не приняли в коллектив.

Крамер утверждает, что это противоречит контракту. 

Он сделал акцент на том, что из-за сложившейся ситуации упустит возможность выступить на церемонии вручения премии "Грэмми" и в трибьют-шоу песен Aerosmith.

"Дело не в деньгах. Я лишен возможности быть признанным вместе с другими участниками за наш коллективный пожизненный вклад в музыкальную индустрию", – объяснил он.

Группа Aerosmith играет музыку в стиле хард-рок. Свой первый концерт она дала в 1970 году. Джои Крамер, как и вокалист Стивен Тайлер, является основателем коллектива.

Теги: рок-музыка, Aerosmith, суд
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