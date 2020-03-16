Экс-солистка "Ленинграда" Старшова, ездившая в Крым, покинула "Голос країни"

Экс-солистка российской группы "Ленинград" Василиса Старшова, ездившая в Крым в 2016 году, не будет принимать участие в вокальном шоу "Голос країни" на "1+1". Об этом в эфире от 15 марта сообщила телеведущая Катя Осадчая, пожелав певице успехов в карьере.
В январе 2020 года она в Instagram сообщала, что обращалась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, после того как попала в базу "Миротворца".
"Вскоре после того, как программа вышла в эфир, мое имя оказалось внесено в черный список базы данных сайта "Миротворец" как нарушительницы государственной границы и участницы пропагандистских акций России. Обвинения предъявлены мне на основании факта моего участия в музыкальном фестивале "Золотая Балка" в составе группы "Ленинград" в Крыму в 2016 году", – писала Старшова.
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Открытое письмо участницы шоу «Голос Краiни» Василисы Старшовой – президенту Украины Владимиру Зеленскому Уважаемый Владимир Александрович! @zelenskiy_official Меня зовут Василиса Старшова, я – участница текущего сезона шоу «Голос Краiни». @goloskrainy_official @1plus1_ua Я успешно прошла этап слепых прослушиваний, развернула к себе всех наставников и вызвала резонанс аудитории моим выступлением. Обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне разрешить ситуацию, которая сложилась вокруг моего дальнейшего участия в проекте после выхода первого эфира программы 19 января 2020 года. Дело в том, что вскоре после того, как программа вышла в эфир, мое имя оказалось внесено "в черный список" базы данных сайта «Миротворец» как «нарушительницы государственной границы…» и «участницы пропагандистских акций России…». Обвинения предъявлены мне на основании факта моего участия в музыкальном фестивале «Золотая Балка» в составе группы «Ленинград» в Крыму в 2016 году. Вследствие этого моё участие в съёмках следующих этапов конкурса ставится сегодня под угрозу, несмотря на то, что представители «Голоса Краiни» и телеканала «1+1», что они подтвердили в разговоре со мной, заинтересованы в моем дальнейшем участии в проекте. Ни в каких «пропагандистских акциях» никакого государства я никогда не участвовала и участвовать не собираюсь – это обвинение в мой адрес абсолютно несправедливо. «Голос Краiни» – это большой шаг в моей музыкальной карьере, возможность донести моё творчество до широкой аудитории. Мне хочется надеяться, что позитивная творческая энергия, которую я и другие участники «Голоса» стараемся вложить в наши песни, способна укрепить взаимопонимание между людьми всего мира и принести зрителям любовь и добро. Обращаюсь к Вам с просьбой оказать поддержку и официально разрешить мне находиться в Украине для участия в проекте. С уважением, Василиса Старшова. P.S Это письмо я отправила на официальную почту Владимира Зеленского, но, согласно информации сайта ukranews.com, электронные письма граждан не принимаются. Письмо было отправлено также на адрес пресс-службы Владимира Зеленского. Я прошу всех неравнодушных к этой ситуации помочь донести мое письмо до президента Украины
В интервью "Город 812" Старшова назвала обвинения в свой адрес циничным политиканством, не имеющим никакого отношения к истине.
"В 2016 году у меня как солистки "Ленинграда" был очень плотный график гастролей – мы выступали в Париже, Владивостоке, Франкфурте, Сочи, Таллинне и множестве других городов. Я представить не могла, что затесавшийся среди них музыкальный фестиваль "Золотая Балка" чем-то отличается от обычного концерта и будет иметь для меня такие удивительные последствия. Это все равно, как если бы после нашего выступления в Лондоне я бы прилетела в Эдинбург и стала там "государственной преступницей", потому что Шотландия решила отделиться от Великобритании. Или наоборот. Но, слава богу, в Европе до такого абсурда не доходят, даже в Сербии об уголовном преследовании за "неправильный" въезд в Косово, насколько я знаю, речь не идет", – заявила певица.
Старшова на шоу "Голос країни" выбрала своим тренером молдавского певца Дана Балана.
В группе "Ленинград" она пела с 2016-го по 2017 год.