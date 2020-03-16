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16 марта, 2020
 
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Экс-солистка "Ленинграда" Старшова, ездившая в Крым, покинула "Голос країни"

Россиянка Василиса Старшова, бывшая участница группы "Ленинград", нарушившая государственные границы Украины, не будет участвовать в шоу на украинском канале "1+1".

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Старшова: Мое имя оказалось внесено в черный список базы данных сайта "Миротворец" как нарушительницы государственной границы
Старшова: Мое имя оказалось внесено в черный список базы данных сайта "Миротворец" как нарушительницы государственной границы
Фото: vasilisastarshova / Instagram

Экс-солистка российской группы "Ленинград" Василиса Старшова, ездившая в Крым в 2016 году, не будет принимать участие в вокальном шоу "Голос країни" на "1+1". Об этом в эфире от 15 марта сообщила телеведущая Катя Осадчая, пожелав певице успехов в карьере.

В январе 2020 года она в Instagram сообщала, что обращалась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, после того как попала в базу "Миротворца".

"Вскоре после того, как программа вышла в эфир, мое имя оказалось внесено в черный список базы данных сайта "Миротворец" как нарушительницы государственной границы и участницы пропагандистских акций России. Обвинения предъявлены мне на основании факта моего участия в музыкальном фестивале "Золотая Балка" в составе группы "Ленинград" в Крыму в 2016 году", – писала Старшова.

В интервью "Город 812" Старшова назвала обвинения в свой адрес циничным политиканством, не имеющим никакого отношения к истине.

"В 2016 году у меня как солистки "Ленинграда" был очень плотный график гастролей – мы выступали в Париже, Владивостоке, Франкфурте, Сочи, Таллинне и множестве других городов. Я представить не могла, что затесавшийся среди них музыкальный фестиваль "Золотая Балка" чем-то отличается от обычного концерта и будет иметь для меня такие удивительные последствия. Это все равно, как если бы после нашего выступления в Лондоне я бы прилетела в Эдинбург и стала там "государственной преступницей", потому что Шотландия решила отделиться от Великобритании. Или наоборот. Но, слава богу, в Европе до такого абсурда не доходят, даже в Сербии об уголовном преследовании за "неправильный" въезд в Косово, насколько я знаю, речь не идет", – заявила певица.

Старшова на шоу "Голос країни" выбрала своим тренером молдавского певца Дана Балана.

В группе "Ленинград" она пела с 2016-го по 2017 год. 

Теги: Катя Осадчая, Василиса Старшова, Голос страны
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