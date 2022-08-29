Экс-супруг Ани Лорак показал, как гулял по Киеву со своей новой возлюбленной

Налчаджиоглу показал прогулку со своей девушкой, украинским визажистом Лилией Реус.

Пара прогулялась по пешеходному мосту. Экс-супруг Лорак снял людей, гуляющих по Киеву, а также уличного музыканта, который исполнял песню "Старі фотографії" из репертуара покойного Андрея Кузьменко (Кузьмы), лидера группы "Скрябін".

Контекст:

Об отношениях Налчаджиоглу и Реус стало известно в августе 2021 года.

Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь от прошлых отношений.