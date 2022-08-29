Бульвар Шоубиз
 
29 августа, 2022
 
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Экс-супруг Ани Лорак показал, как гулял по Киеву со своей новой возлюбленной

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Налчаджиоглу и Реус встречаются более года
Налчаджиоглу и Реус встречаются более года
Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Экс-супруг замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу 29 августа в Instagram разместил видео, снятое в центре Киева.

Налчаджиоглу показал прогулку со своей девушкой, украинским визажистом Лилией Реус.

Пара прогулялась по пешеходному мосту. Экс-супруг Лорак снял людей, гуляющих по Киеву, а также уличного музыканта, который исполнял песню "Старі фотографії" из репертуара покойного Андрея Кузьменко (Кузьмы), лидера группы "Скрябін". 

Контекст:

Об отношениях Налчаджиоглу и Реус стало известно в августе 2021 года.

Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь от прошлых отношений.

Теги: Киев, Украина, Ани Лорак, певица, музыкант, Мурат Налчаджиоглу, девушка, Лилия Реус
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