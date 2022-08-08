Налчаджиоглу сообщил, что отвез свою дочь от Ани Лорак из Турции в Грецию

С помощью улетающего самолета от отметил, что готовится с дочерью к посадке.

Спустя время Налчаджиоглу разместил новое фото, сообщив, что они с Софией прибыли в Грецию. Он не уточнил, где в это время находится мать Софии, замалчивающая войну РФ против Украины украинская певица Ани Лорак.

Контекст:

Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. София (2011) – их единственная дочь.

Сейчас Налчаджиоглу состоит в отношениях с украинским визажистом Лилией Реус. Пара поддерживает Украину.

Ани Лорак после 2014 года живет и работает в РФ. 2 марта 2022 года певица заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Она не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.

В июне артистка засветилась на вечеринке у поддержавшего российскую агрессию против Украины певца из РФ Филиппа Киркорова.