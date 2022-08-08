Бульвар Шоубиз
 
08 августа, 2022
 
Новости

Налчаджиоглу сообщил, что отвез свою дочь от Ани Лорак из Турции в Грецию

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Налчаджиоглу после развода с Ани Лорак состоит в отношениях с украинской визажисткой Реус
Налчаджиоглу после развода с Ани Лорак состоит в отношениях с украинской визажисткой Реус
Фото: muratnalca / Instagram

Турецкий бизнесмен украинского происхождения Мурат Налчаджиоглу 8 августа опубликовал в Instagram Stories селфи, на котором запечатлен вместе со своей 11-летней дочерью Софией в аэропорту Стамбула.

С помощью улетающего самолета от отметил, что готовится с дочерью к посадке.

Фото: muratnalca / Instagram
Скриншот: muratnalca / Instagram

Спустя время Налчаджиоглу разместил новое фото, сообщив, что они с Софией прибыли в Грецию. Он не уточнил, где в это время находится мать Софии, замалчивающая войну РФ против Украины украинская певица Ани Лорак.

Скриншот: muratnalca / Instagram
Скриншот: muratnalca / Instagram

Контекст:

Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. София (2011) – их единственная дочь.

Сейчас Налчаджиоглу состоит в отношениях с украинским визажистом Лилией Реус. Пара поддерживает Украину.

Ани Лорак после 2014 года живет и работает в РФ. 2 марта 2022 года певица заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Она не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. 

В июне артистка засветилась на вечеринке у поддержавшего российскую агрессию против Украины певца из РФ Филиппа Киркорова.

Теги: Ани Лорак, дети, война России против Украины, семья, Мурат Налчаджиоглу
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