Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
13 февраля, 2020
 
Новости

Экс-супруг Памелы Андерсон считает, что актриса выходила за него замуж по расчету

За 12 дней, в течение которых продюсер Джон Питерс и актриса Памела Андерсон состояли в браке, Питерс потерял более $200 тыс.

Актриса отпровергает обвинения экс-супруга
Актриса отпровергает обвинения экс-супруга
Фото: ЕРА

74-летний американский продюсер Джон Питерс в интервью изданию Page Six заявил, что их 12-дневный брак с Памелой Андерсон распался после того, как он обновил ей гардероб и погасил долги в размере $200 тыс.

Питерс рассказал, что на момент их бракосочетания у Андерсон был долг на сумму $200 тыс., который она не могла оплатить. "Поэтому мне пришлось это сделать", – заявил продюсер в интервью изданию. После этого Питерс понял, что "если не уйдет, то лишится состояния".

Комментируя причины скоропостижного расставания с Андерсон, он подчеркнул, что "нет большего дурака, чем старый дурак".

Питерс заявил, что "в 74 года ему нужна спокойная жизнь, а не интернациональная любовь с долгами и адвокатами". 

Он также опроверг слова Андерсон о том, что инициатива бракосочетания исходила от него. По словам Питерса, в январе Памела написала ему письмо, в котором предложила возобновить старые отношения – 30 лет назад у пары уже был роман.

Также продюсер признался, что не только оплатил долги актрисы, но и полностью обновил ей гардероб. 

Представители Андерсон в комментарии Page Six опровергли заявление Питерса, подчеркнув, что актриса "надеется, что у него все хорошо". 

Памела Андерсон вышла замуж за 74-летнего продюсера Джона Питерса в конце января 2020 года. Спустя 12 дней супруги расстались. В интервью изданию People Андерсон заявила, что причиной развода стал "слишком большой контроль со стороны Питерса". 

Брак с Питерсом был пятым в биографии Памелы Андерсон. Ранее актриса была замужем за рок-музыкантом Томми Ли, в 2006–2007-м – за рок-музыкантом Кидом Роком, в 2007–2008-м и в 2014–2015 годах – за кинопродюсером Риком Саломоном.

Теги: деньги, Памела Андерсон, развод
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Помощь Афганистану и странам Африки в обмен на драгоценности и наркотики
Записки бывшего подполковника КГБ: Помощь Афганистану и странам Африки в обмен на драгоценности и наркотики
Владимир ПОПОВ
"Я буду там, где буду ему нужен больше всего". Что известно о Ермаке – новом главе Офиса президента Зеленского
"Я буду там, где буду ему нужен больше всего". Что известно о Ермаке – новом главе Офиса президента Зеленского
Наталия ДВАЛИ
Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести
Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS