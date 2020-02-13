Экс-супруг Памелы Андерсон считает, что актриса выходила за него замуж по расчету

За 12 дней, в течение которых продюсер Джон Питерс и актриса Памела Андерсон состояли в браке, Питерс потерял более $200 тыс.

74-летний американский продюсер Джон Питерс в интервью изданию Page Six заявил, что их 12-дневный брак с Памелой Андерсон распался после того, как он обновил ей гардероб и погасил долги в размере $200 тыс.

Питерс рассказал, что на момент их бракосочетания у Андерсон был долг на сумму $200 тыс., который она не могла оплатить. "Поэтому мне пришлось это сделать", – заявил продюсер в интервью изданию. После этого Питерс понял, что "если не уйдет, то лишится состояния".

Комментируя причины скоропостижного расставания с Андерсон, он подчеркнул, что "нет большего дурака, чем старый дурак".

Питерс заявил, что "в 74 года ему нужна спокойная жизнь, а не интернациональная любовь с долгами и адвокатами".

Он также опроверг слова Андерсон о том, что инициатива бракосочетания исходила от него. По словам Питерса, в январе Памела написала ему письмо, в котором предложила возобновить старые отношения – 30 лет назад у пары уже был роман.

Также продюсер признался, что не только оплатил долги актрисы, но и полностью обновил ей гардероб.

Представители Андерсон в комментарии Page Six опровергли заявление Питерса, подчеркнув, что актриса "надеется, что у него все хорошо".

Памела Андерсон вышла замуж за 74-летнего продюсера Джона Питерса в конце января 2020 года. Спустя 12 дней супруги расстались. В интервью изданию People Андерсон заявила, что причиной развода стал "слишком большой контроль со стороны Питерса".

Брак с Питерсом был пятым в биографии Памелы Андерсон. Ранее актриса была замужем за рок-музыкантом Томми Ли, в 2006–2007-м – за рок-музыкантом Кидом Роком, в 2007–2008-м и в 2014–2015 годах – за кинопродюсером Риком Саломоном.