Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
22 января, 2020
 
Новости

Памела Андерсон вышла замуж в пятый раз

Пятым супругом американской актрисы и модели Памелы Андерсон стал голливудский продюсер Джон Питерс.

Андерсон вышла замуж за мужчину, с которым у нее был роман 30 лет назад
Андерсон вышла замуж за мужчину, с которым у нее был роман 30 лет назад
Фото: EPA

52-летняя американская модель Памела Андерсон вышла замуж за 74-летнего голливудского продюсера Джона Питерса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Закрытая церемония бракосочетания состоялась в Малибу 20 января.

"Красивые девушки есть всюду. Я без проблем мог бы выбрать кого-то, но в течение 35 лет хотел только Памелу. Она делает меня диким. В хорошем смысле этого слова. Она вдохновляет меня, а я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает", – заявил Питерс.

Более 30 лет назад у актрисы и продюсера был роман, но тогда он не привел к свадьбе.

"Памела никогда полностью не раскрывала свой потенциал как художник. Ей еще предстоит это сделать. В ней есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, иначе я бы не полюбил ее так сильно", – признался новый упруг актрисы.

Для Джона Питерса и ПамАндерсон она была замужем за рок-музыкантом Томми Ли, в 2006–2007 – за рок-музыкантом Кидом Роком, в 2007–2008-м и в 2014-2015 годах – за кинопродюсером Риком Саломоном.

Джон Питерс продюсировал картины "Звезда родилась", "Человек дождя" и "Бэтмен".

Теги: Памела Андерсон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Телевидение под колпаком спецслужб
Записки бывшего подполковника КГБ: Телевидение под колпаком спецслужб
Владимир ПОПОВ
Холодов: Атака на меня была связана с регулированием рынка табака или должностью главы КГГА
Холодов: Атака на меня была связана с регулированием рынка табака или должностью главы КГГА
"Еду с женой. Вам п…здец". Самое яркое из переписки Луценко, Коломойского, Авакова и других с Парнасом
"Еду с женой. Вам п…здец". Самое яркое из переписки Луценко, Коломойского, Авакова и других с Парнасом
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS