Памела Андерсон вышла замуж в пятый раз

Пятым супругом американской актрисы и модели Памелы Андерсон стал голливудский продюсер Джон Питерс.

Андерсон вышла замуж за мужчину, с которым у нее был роман 30 лет назад Фото: EPA

52-летняя американская модель Памела Андерсон вышла замуж за 74-летнего голливудского продюсера Джона Питерса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Закрытая церемония бракосочетания состоялась в Малибу 20 января.

"Красивые девушки есть всюду. Я без проблем мог бы выбрать кого-то, но в течение 35 лет хотел только Памелу. Она делает меня диким. В хорошем смысле этого слова. Она вдохновляет меня, а я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает", – заявил Питерс.

Более 30 лет назад у актрисы и продюсера был роман, но тогда он не привел к свадьбе.

"Памела никогда полностью не раскрывала свой потенциал как художник. Ей еще предстоит это сделать. В ней есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, иначе я бы не полюбил ее так сильно", – признался новый упруг актрисы.

Для Джона Питерса и ПамАндерсон она была замужем за рок-музыкантом Томми Ли, в 2006–2007 – за рок-музыкантом Кидом Роком, в 2007–2008-м и в 2014-2015 годах – за кинопродюсером Риком Саломоном.

Джон Питерс продюсировал картины "Звезда родилась", "Человек дождя" и "Бэтмен".