Экс-участник проекта Dzidzio, певец Julik сыграл гимн Украины в аэропорту Бергамо. Видео

Соответствующий ролик он разместил 12 декабря в Facebook. В комментариях артист отметил, что сел за инструмент, когда возвращался в Украину с благотворительного концерта в Неаполе.

Контекст:

Julik родился в 1990 году во Львове. Он известен как автор, композитор, саундпродюсер и ведущий. С 2012-го по 2018 год сотрудничал с проектом Dzidzio.

Артист женат. Вместе с женой Катериной Демченко воспитывает сына Дениса (2016).

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артист выступает с благотворительными концертами в поддержку украинцев. В частности, в Италии он собрал более 200 тыс. грн.