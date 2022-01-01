Эминем установил рекорд на Spotify

В публикации отмечается, что это уже 11-й диск рэпера, который достиг такого результата. Таким образом, 49-летний Эминем стал первым музыкантом с таким количеством альбомов, которые прослушали на Spotify более миллиарда раз.

На данный момент только его дебютный диск Infinite, выпущенный в 1996 году, не преодолел отметку в миллиард прослушиваний.