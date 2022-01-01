Бульвар Шоубиз
 
01 января, 2022
 
Новости

Эминем установил рекорд на Spotify

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
11 альбомов Эминема прослушали более одного миллиарда раз
11 альбомов Эминема прослушали более одного миллиарда раз
Фото: eminem / Instagram

Американский рэпер и актер Эминем установил рекорд на Spotify. На стриминговом сервисе его альбом 1999 года The Slim Shady LP прослушали более одного миллиарда раз. Об этом 30 декабря сообщило американское издание NME.

В публикации отмечается, что это уже 11-й диск рэпера, который достиг такого результата. Таким образом, 49-летний Эминем стал первым музыкантом с таким количеством альбомов, которые прослушали на Spotify более миллиарда раз.

На данный момент только его дебютный диск Infinite, выпущенный в 1996 году, не преодолел отметку в миллиард прослушиваний.

Контекст:

Эминем (настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс III) родился 17 октября 1972 года в Сент-Джозефе, США. Стал известен после выпуска альбома Infinite в 1996 году. Альбом The Slim Shady LP 1999 года принес ему первую награду "Грэмми". На данный момент у него 15 наград "Грэмми".

В 2002 году Эминем снялся в полуавтобиографической драме "Восьмая миля". Он получил премию "Оскар" за лучшую песню к фильму и стал первым рэп-исполнителем, который был удостоен этой награды.

Теги: музыка, рекорд, актер, Эминем, рэпер, музыкант, Spotify, альбом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
Алина ГРЕЧАНАЯ
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Эти сиськи". Рианна снялась в кружевном белье, и это видео посмотрели более 5 млн раз за пару часов
"Эти сиськи". Рианна снялась в кружевном белье, и это видео посмотрели более 5 млн раз за пару часов
Эминем установил рекорд на Spotify
Эминем установил рекорд на Spotify
"Усатый шикардосик", "Пусть стол так же ломится от еды". Прославленный Бритни Спирс кот Степан показал, как встречает Новый год
"Усатый шикардосик", "Пусть стол так же ломится от еды". Прославленный Бритни Спирс кот Степан показал, как встречает Новый год
  "Чтобы не лежали в люле, а были как тигрюли". Данилко с Белоконь без грима экспромтом поздравили украинцев с Новым годом. Видео
  "Чтобы не лежали в люле, а были как тигрюли". Данилко с Белоконь без грима экспромтом поздравили украинцев с Новым годом. Видео
"Что-то на миллиардерском", "Умеет жену сделать королевой". Галкин показал, как выглядит их с Пугачевой замок в Грязи
"Что-то на миллиардерском", "Умеет жену сделать королевой". Галкин показал, как выглядит их с Пугачевой замок в Грязи
"Жопа оттопырена", "Какой орех". Водонаева в узком платье похвасталась соблазнительными изгибами
"Жопа оттопырена", "Какой орех". Водонаева в узком платье похвасталась соблазнительными изгибами
"Перестаралась, мы же знаем, сколько ей лет", "Молодец, держится". В сети обсуждают новое фото помолодевшей Тимошенко
"Перестаралась, мы же знаем, сколько ей лет", "Молодец, держится". В сети обсуждают новое фото помолодевшей Тимошенко
"Пися в ротик", "Давай в дырочку". Девять самых откровенных признаний "взрослой девочки" Оли Поляковой о сексе
"Пися в ротик", "Давай в дырочку". Девять самых откровенных признаний "взрослой девочки" Оли Поляковой о сексе
Поплавский показал сына, невестку и семилетнего внука
Поплавский показал сына, невестку и семилетнего внука
"Папуля, мамуля. Стыдно, очень стыдно". Дочь продюсера Меладзе записала обращение к родителям, которые расстались восемь лет назад
"Папуля, мамуля. Стыдно, очень стыдно". Дочь продюсера Меладзе записала обращение к родителям, которые расстались восемь лет назад
"Зе конь". Звезда "Дизель Шоу" Сморыгин показал свою дочь
"Зе конь". Звезда "Дизель Шоу" Сморыгин показал свою дочь
  "Под их носом мы спали вместе". Melovin рассказал, как мать узнала о его романе с мужчиной
  "Под их носом мы спали вместе". Melovin рассказал, как мать узнала о его романе с мужчиной
"Удивительный подарок на Новый год". Группа Go-A стала победителем Eurovision Awards в номинации за самую инновационную постановку
"Удивительный подарок на Новый год". Группа Go-A стала победителем Eurovision Awards в номинации за самую инновационную постановку
"Меня бросает в жар", "По-настоящему". Рианна показала голое тело в прозрачном боди
"Меня бросает в жар", "По-настоящему". Рианна показала голое тело в прозрачном боди
  Украинский ведущий из Ливана Даниэль Салем: Я до сих пор военный в запасе. Если Ливан идет на войну, то меня имеют право позвать
  Украинский ведущий из Ливана Даниэль Салем: Я до сих пор военный в запасе. Если Ливан идет на войну, то меня имеют право позвать
"Порно какое-то". Седокова в образе сексуальной Снегурочки широко развела ноги перед камерой
"Порно какое-то". Седокова в образе сексуальной Снегурочки широко развела ноги перед камерой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS