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17 марта, 2020
 
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Empires. Представительница Польши Alicja на "Евровидении 2020" показала в клипе Майдан. Видео

На Youtube-канале "Евровидения" разместили клип представительницы Польши на "Евровидении 2020" Alicja на трек Empires. В ролике появляется певица, исполняющая песню, а также кадры крушения зданий, индустриальные пейзажи, конвейерное производство, а также события на Майдане в Киеве 2014 года (люди, поджигающие шины). Композиция рассказывает о падении империй. "Евровидение 2020" состоится в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Alicja выступит во втором полуфинале.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Песня польской участницы рассказывает о падении империй
Песня польской участницы рассказывает о падении империй
Скриншот: Eurovision Song Contest / YouTube

видео

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube
Теги: Евровидение, Польша, Майдан, видео, клип, Евровидение 2020
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