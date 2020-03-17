Empires. Представительница Польши Alicja на "Евровидении 2020" показала в клипе Майдан. Видео
На Youtube-канале "Евровидения" разместили клип представительницы Польши на "Евровидении 2020" Alicja на трек Empires. В ролике появляется певица, исполняющая песню, а также кадры крушения зданий, индустриальные пейзажи, конвейерное производство, а также события на Майдане в Киеве 2014 года (люди, поджигающие шины). Композиция рассказывает о падении империй. "Евровидение 2020" состоится в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Alicja выступит во втором полуфинале.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.