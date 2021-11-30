"Энергия не должна пропасть даром". Участница "ВИА Гры" Тарасова снялась в боди, разведя ноги перед камерой

На заглавном фото певица изображена с верхнего ракурса в кресле – она позирует, сведя ноги вместе, и касаясь рукой волос.
На втором снимке Тарасова сменила положение, сев в кресле с расставленными ногами. Остальные фото артистки похожи на два предыдущих снимка.
"Вот сижу я в самолете, а из меня с невыносимой силой просится наружу энергия. Она точно не должна пропасть даром. Я этого не позволю. Вылетаю творить", – написала артистка.
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София Тарасова (2001) – киевлянка. В 2013 году заняла второе место на "Детском Евровидении". С осени 2020 года артистка является одной из участниц "ВИА Гры", которую продюсирует проживающий в России украинский композитор Константин Меладзе.