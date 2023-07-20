"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии

Кондратюк в марте 2022 года официально вышел на пенсию Фото: Ігор Кондратюк / Facebook

"У вас официальная пенсия сколько?" – поинтересовался у Кондратюка Демин.

"У меня не минимальная пенсия. У меня пенсия достаточно достойная, но если сравнивать с пенсиями судей, то моя пенсия – мизерная", – сказал ведущий.

"Это 5–6?" – уточнил журналист.

"До 10", – ответил Кондратюк.

Он добавил, что живет на сбережения.

"Немного накопил денег, за это и живу. Нет никакого секрета", – резюмировал он.