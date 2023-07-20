"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии

"У вас официальная пенсия сколько?" – поинтересовался у Кондратюка Демин.
"У меня не минимальная пенсия. У меня пенсия достаточно достойная, но если сравнивать с пенсиями судей, то моя пенсия – мизерная", – сказал ведущий.
"Это 5–6?" – уточнил журналист.
"До 10", – ответил Кондратюк.
Он добавил, что живет на сбережения.
"Немного накопил денег, за это и живу. Нет никакого секрета", – резюмировал он.
С 1999-го по 2019 год Кондратюк был соавтором, продюсером и ведущим программы "Караоке на Майдані", которая в разные периоды выходила на каналах "Интер", "1+1", СТБ.
В марте 2022 года Кондратюк достиг пенсионного возраста и официально вышел на пенсию.