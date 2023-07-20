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20 июля, 2023
 
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"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии

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Кондратюк в марте 2022 года официально вышел на пенсию
Кондратюк в марте 2022 года официально вышел на пенсию
Фото: Ігор Кондратюк / Facebook

61-летний украинский ведущий Игорь Кондратюк получает достаточно достойную пенсию. Об этом он рассказал в интервью, которое вышло 20 июля на YouTube-канале украинского журналиста Славы Демина.

"У вас официальная пенсия сколько?" – поинтересовался у Кондратюка Демин.

"У меня не минимальная пенсия. У меня пенсия достаточно достойная, но если сравнивать с пенсиями судей, то моя пенсия – мизерная", – сказал ведущий.

"Это 5–6?" – уточнил журналист.

"До 10", – ответил Кондратюк.

Он добавил, что живет на сбережения.

"Немного накопил денег, за это и живу. Нет никакого секрета", – резюмировал он.

Контекст:

С 1999-го по 2019 год Кондратюк был соавтором, продюсером и ведущим программы "Караоке на Майдані", которая в разные периоды выходила на каналах "Интер", "1+1", СТБ. 

В марте 2022 года Кондратюк достиг пенсионного возраста и официально вышел на пенсию.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: пенсия, Игорь Кондратюк
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