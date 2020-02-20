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20 февраля, 2020
 
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"Есть ли у меня мужчина? Да!" Слава из "НеАнгелов" рассказала о личной жизни после развода

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская познакомила детей со своим избранником.

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Слава Каминская: Дети должны видеть, что есть и нормальные отношения
Слава Каминская: Дети должны видеть, что есть и нормальные отношения
Фото: babaslavka / Instagram

Певица Слава Каминская из группы "НеАнгелы" в интервью программе "ЖВЛ", которая вышла 19 февраля на одноименном YouTube-канале сообщила, что познакомила детей со своим новым избранником. 

"Есть ли у меня мужчина? Да!" – заявила певица. Она призналась, что избранник знаком с ее детьми. 

"Дети же живут с мамой! Детям же нужно показывать, что есть и нормальные взаимоотношения, Что маму можно любить, ценить и уважать", – подчеркнула артистка. 

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube

Слава Каминская (девичья фамилия Кузнецова) родилась в 1984 году в Одессе. С 2006 года является солисткой группы "НеАнгелы", созданной продюсером Юрием Никитиным. 

В 2014 году Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского.

В браке у супругов родилось двое детей – сын Леонард (2014) и дочь Лаура (2015).

Летом 2019 года супруги заявили о разводе. Ранее Эдгар Каминский признавался, что хотел развестись со Славой еще в 2017 году.

Теги: неАнгелы, Слава Каминская, развод
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