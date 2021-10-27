"Есть мужчины, от которых рождаются одни мальчики". Подольская показала всех сыновей Преснякова на одном фото

На заглавном фото Подольская запечатлена сидящей на корточках возле младшего сына. На втором снимке муж Подольской позирует со своим отцом, Владимиром Пресняковым-старшим, сыном Никитой Пресняковым, матерью которого является российская певица Кристина Орбакайте, и двумя сыновьями от Подольской.
На остальных фото запечатлены мать и свекровь артистки вместе с младшим внуком.
"Пришли первые фоточки с дня рождения Вани! Представляете, прямо на празднике Иван сделал первые самостоятельные шаги", – подписала снимки певица.
"Есть такие мужчины, от которых рождаются одни мальчики", – отреагировали на фото подписчики Подольской.
"Сколько сразу Пресняковых", – прокомментировали снимки пользователи сети.
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.