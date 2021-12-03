"Эта челка". Звезда мюзикла "Мамма Миа!" Аманда Сейфрид умилила сеть детским фото

"Я начинала с детства", – подписала снимок 36-летняя актриса.

Подписчики поставили под фото Сейфрид больше 55 тыс. лайков и написали поздравления.

"Очень милая", – прокомментировала harinatha64.

"Ой, такая красивая!" – написал anthony__diesel.

"Эта челка, ой", – отметила anaxlizama и добавила к комментарию два смеющихся до слез эмодзи.

Контекст:

Сейфрид родилась 3 декабря 1985 года в Аллентауне (штат Пенсильвания, США). В 11 лет она начала работать моделью, а в 15 лет снималась в телесериалах "Пока вращается мир" и "Все мои дети".

Популярность Сейфрид принесла роль Софи в экранизации одноименного мюзикла "Мамма Миа!". А за исполнение роли Мэрион Дэвис в фильме "Манк" она была номинирована на премии "Золотой глобус" и "Оскар".