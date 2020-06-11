"Ты должен был уйти". Вышел трейлер фильма с Сейфрид и Бэйконом от режиссера "Парка Юрского периода". Видео
На YouTube-канале Blumhouse разместили трейлер фильма "Ты должен был уйти". Главные роли исполнили Кевин Бэйкон и Аманда Сейфрид. В основе фильма одноименный роман Дэниэла Кельмана. Режиссер картины – Дэвид Кепп, снявший "Парк Юрского периода". По сюжету, сценарист Тео со своей семьей отправляется в отдаленный от цивилизации дом в Альпах. Герой планирует написать сценарий, но переживает кризис жанра. Вскоре он замечает, что вокруг происходят некие загадочные явления. Фильм выйдет на цифровых площадках 19 июня 2020 года.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.