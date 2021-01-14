"Эта штука резко уменьшилась". Онкобольной 71-летний Бриджес после КТ рассказал об улучшении состояния

71-летний американский актер Джефф Бриджес заявил, что новый протокол лечения выявленного ранее онкозаболевания оказался эффективным.

71-летний американский актер Джефф Бриджес, у которого осенью 2020 года диагностировали рак крови, 6 января на своем сайте сообщил об улучшении состояния.

"Я делаю компьютерную томографию, чтобы увидеть, уменьшает ли мой новый протокол [лечения] опухоль. Оказывается, все работает прекрасно. Эту штука резко уменьшилась", – заявил актер.

В октябре 2020 года он рассказал, что у него лимфома. По словам актера, врачи дали ему обнадеживающий прогноз.

В декабре, в день своего 71-летия, актер обнародовал в Instagram новый снимок, признавшись, что чувствует себя хорошо, побрился налысо и завел щенка.

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Бриджес известен по фильмам "Большой Лебовски", "Сумасшедшее сердце", "Любой ценой", "Человек со звезды", "Претендент", "Король-рыбак", Он номинировался на премию "Оскар" семь раз и получил ее за роль в ленте "Сумасшедшее сердце" (2009). Бриджес также является музыкантом, фотографом и художником.