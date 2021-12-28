"Этель – копия мамочки, Кларочка – копия папочки". 82-летний Виторган показал подросших дочерей

"Дорогой папочка! Поздравляем тебя с днем рождения! Спасибо, что ты подарил нам жизнь! Живи, пожалуйста, долго-долго! Твои доченьки – Этель и Клара", – указано в подписи к ролику.

"Этель – копия мамочки, Кларочка – копия папочки", – прокомментировала видео pivovarish.

"Булочки сладенькие", – написала пользователь kokocfan.

Контекст:

Виторган родился 27 декабря 1939 года в Баку. Учился в Ленинградском театральном институте, после чего работал в разных театрах Москвы и Ленинграда, в том числе в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (с 1967-го по 1971 год). В кино сыграл более 100 ролей.

Этель (2018) и Клара (2019) – дочери Виторгана, рожденные в третьем браке с Ириной Виторган.

С 1970-го по 2000 год Виторган был женат на актрисе Алле Бартер. В браке у них родился сын Максим (1972). Балтер умерла в 2000-м году.

Первая жена Виторгана – актриса Тамара Румянцева. В 1966 году у них родилась дочь Ксения, которая сегодня носит фамилию матери. Брак Виторгана и Румянцевой распался в 1970 году.