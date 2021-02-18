  Виторган: У моей мамы было шесть сестер и четыре брата. У моего папы в семье тоже было 11 детей

Виторган: Если приезжали в Одессу, я не успевал всех родственников обойти Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский актер Эммануил Виторган рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону о своих многочисленных родственниках в Одессе, откуда родом его родители Гедеон Виторган и Хая Блехман.

"Если приезжали в Одессу, я не успевал всех обойти. Когда наступал финал перед отъездом и мы еще кого-то не видели, то пытались собрать в одну квартиру всех, чтобы хотя бы поздороваться. А так как я был такой целовальник... Ну, младший, да. Старшему, Вовке, всегда доставалось больше из-за меня. В общем, плакса я был жуткий совершенно... У мамы было шесть сестер и четыре брата. (...) У моего папы в семье тоже было 11 детей", – рассказал он.

По словам Виторгана, всех родственников ему запомнить невозможно, поскольку их – пол-Одессы и полкладбища.

"И не только старшее поколение, к огромному сожалению. Есть уже и братья, и сестры, и племянники, и племянница", – отметил он.

Виторган признался, что очень любит Одессу.

"Я отношусь к ней коленопреклоненно", – заявил актер.

Виторган родился уже в Баку, куда его родители выехали по работе. "Раньше ведь посылали на работу – не сам оформлялся. И папу с мамой увезли в Баку", – рассказал актер.

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ВИДЕО Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Отец актера, Гедеон Виторган, окончил Одесский мукомольный институт. Был инженером, работал в мукомольной промышленности. Мама, Хая Блехман, была домохозяйкой. В семье родились два сына – Владимир и Эммануил.