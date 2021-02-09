"Она бывает несколько резковата". Эммануил Виторган рассказал об отношениях со своей бывшей невесткой Собчак

Виторган: Они прожили энное количество времени и, безусловно, друг для друга сделали что-то очень хорошее Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский актер Эммануил Виторган рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что продолжает общаться со своей бывшей невесткой – российской журналисткой Ксенией Собчак.

"Сегодняшние отношения... Перезваниваемся. [Моя жена] Иришка очень любит поговорить с Ксюшей. Она бывает несколько резковата. А кто не бывает? Я сам иногда могу", – сказал актер.

По словам Виторгана, в свое время он замечательно отнесся к новости о женитьбе сына, актера Максима Виторгана на Собчак.

"Я знал Ксению Собчак, когда она была маленьким ребенком. Был знаком с ее родителями. Они в Ленинграде бывали часто на спектаклях и мы там общались с тех пор, когда Анатолий [Собчак] еще не был губернатором. Уникальная семья", – отметил Виторган.

Гордон спросил, давал ли он советы сыну и невестке в начале их отношений.

"Нет. Я очень скромен в этом смысле. Мне кажется, что те советы, которые я мог бы дать, – они датированы XIX веком. Или XVII веком", – ответил актер.

Журналист уточнил, переживал ли Виторган, когда узнал об их расставании.

"Должен сказать, что я никак не переживал. Переживания либо не переживания – пусть будут Максимкины, его семьи. Но они прожили энное количество времени и, безусловно, друг для друга сделали что-то очень хорошее", – сказал Виторган.

По его словам, они по-прежнему поддерживают связь с матерью Собчак, членом Совета Федерации Людмилой Нарусовой, и встречаются семьями по крайней мере на дни рождения.

"Сейчас у внука был день рождения – мы были там. Такой пацаненок... Просто шикарный", – сказал Виторган.

Интервью с Виторганом выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Максим Виторган и Собчак состояли в браке в 2013–2019 годах. В 2016 году у них родился сын Платон.

В марте 2019 года Виторган и Собчак заявили о расставании. Они отметили, что "довольно давно живут отдельно и каждый своей жизнью". "Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность", – говорилось в заявлении пары.

В сентябре того же года Собчак вышла замуж за российского режиссера Константина Богомолова. Виторган сейчас состоит в отношениях с грузинско-российской актрисой Нино Нинидзе.