"В глазах счастье". Виторган показал личные кадры с возлюбленной

Российский актер Максим Виторган обнародовал фото объятий со своей девушкой, актрисой Нино Нинидзе.

Виторган: Близость взглядов – это не близость суждений и формулировок, не общность интересов, не одинаковое "нравится – не нравится", а близость положения в системе координат Фото: mvitorgan / Instagram

Российский актер Максим Виторган на своей странице в Instagram разместил подборку снимков с возлюбленной, актрисой Нино Нинидзе. Они запечатлены в объятиях друг друга.

"Год назад написал эти слова ( Facebook напомнил). Тогда было другое фото – из парка скульптур Вигеланда в Осло, где мы с [Нино] гуляли. Но эти фото явно уместнее и предметнее. Важно не только успокоиться, когда найдешь своих, но и не успокаиваться, пока не найдешь", – написал он.

Виторган отметил, что точка зрения – это не куда смотреть, а откуда.

"Близость взглядов – это не близость суждений и формулировок, не общность интересов, не одинаковое "нравится – не нравится", а близость положения в системе координат, где горизонталь – это "хорошо – плохо", а вертикаль "допустимо – недопустимо". Только это определяет человека. Ну и способность к покаянию", – написал Виторган.

"В глазах счастье... Глаза в счастье", – написала подписчица unison0707.

В начале марта 2019-го Виторган развелся с телеведущей Ксенией Собчак. От этого брака у него есть двухлетний сын Платон. От отношений с актрисой Викторией Верберг у него есть еще двое детей: 23-летняя Полина и 19-летний сын Даниил.