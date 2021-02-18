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18 февраля, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Виторган о жене, умершей от рака: Мы боролись за Аллочку три года. Проходит год – вроде все нормально. Выходим на сцену, играем. Все в порядке. Но бах!.. Это печаль вечная

Российский актер Эммануил Виторган рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, какими были последние годы его второй жены, актрисы Аллы Балтер, умершей от рака.

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Виторган: Безусловно, это боль, это отчаяние: когда видишь человека, который находится в ужасном состоянии. Но надежда...
Виторган: Безусловно, это боль, это отчаяние: когда видишь человека, который находится в ужасном состоянии. Но надежда... 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский актер Эммануил Виторган рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что всегда помнит о своей покойной жене, актрисе Алле Балтер, умершей от онкологического заболевания.

"Очень многие ее помнят и приходят к нам. И мы принимаем людей, отмечаем день рождения и день ее ухода. Как интересны люди... Аллочка уходит из жизни. Естественно, не поставишь сразу памятник. Надо что-то придумать по этому поводу. Мучился ужасно. Кого только ни приобщал: архитекторов, художников... Ну нет – и все. Год проходит – я слышу уже реплики: "Как вам не стыдно? Не поставили до сих пор памятник". А я прыгаю по всем... Случайно входим – я даже не помню, по какому поводу, – в дом, и я вижу статуэтку... Ну такой воздух Аллочки... Не ее буквальная похожесть, а воздух... Как мы мучились, чтобы выкупить это. Месяц. Все, что было, – все отдали. Стоит сейчас замечательно", – рассказал он.

Актер отметил, что, когда его супруга очень тяжело и мучительно уходила, но до последнего выходила на сцену, он думал, что все будет хорошо, и у него была надежда.

"Безусловно, это боль, это отчаяние: когда видишь человека, который находится в ужасном состоянии. Но надежда... Тем более, что доказательством являюсь я сам. У меня же был рак", – признался он.

Как отметил Виторган, он победил болезнь благодаря врачам и жене, Балтер.

"Она знала про эту болезнь, по-моему, больше, чем профессионалы. Ни на секунду не отходила", – признался он.

Актер рассказал, что у супруги были улучшения в состоянии здоровья.

"Мы боролись за Аллочку три года. Проходит год – вроде все нормально. Выходим на сцену, играем. Все в порядке. Но бах!.. Это печаль вечная. Но память тоже, безусловно, навсегда. Я очень благодарен моей нынешней семье, что они с таким благородством, с такой теплотой относятся к моей памяти", – признался он.

Виторган: Как я могу думать о смерти, когда эти чудеса передо мной – три женщины: Ирочка и мои две малышки? Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Алла Балтер умерла 14 июля 2000 года в возрасте 60 лет. Она похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве. Она вторая жена Эммануила Виторгана. От этого брака у него есть сын, актер Максим Виторган (1972).

Сейчас Эммануил Виторган женат на Ирине Млодик (Виторган). Они воспитывают двух дочерей: Этель (2018) и Клару (2019). От первой супруги, актрисы Тамары Румянцевой, у Виторгана есть дочь Ксения.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: памятник, смерть, рак, похороны, кладбище, актер, Максим Виторган, Эммануил Виторган, болезнь, актриса, интервью, Алла Балтер, память, жена
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