Интервью Гордона с Эммануилом Виторганом. Где и когда смотреть

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с российским актером театра и кино Эммануилом Виторганом начнется в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с российским актером театра и кино, народным артистом Российской Федерации Эммануилом Виторганом.

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", беседа продолжалась почти полтора часа. Трансляция программы начнется в 18.00.

Во время интервью Виторган говорил о родителях и своих одесских родственниках, о работе в театрах и о том, волнуется ли перед выходом к зрителям, о лучшем режиссере и партнере по сцене, о том, почему советские артисты не любили своего коллегу Владимира Высоцкого, о своих детях и бывшей невестке, российской журналистке Ксении Собчак, о третьем браке и возрасте.

"[Как сын Максим отреагировал на рождение младших сестер?] Он поражен был просто. Он замечательно с ними общается по телефону... Должен сказать, что когда появился Максим, занятость была такая адская... По три фильма в год, по 20 спектаклей на сцене... Как угорелый. Практически он рос без меня. Сегодня я каждый день могу пощупать это тельце. Каждый день могу услышать то ли крик, то ли плач. Понимаете? Каждый день. Это очень здорово. Я бесконечно благодарен Ирише за то, что она решилась на это. Раньше она не могла этого сделать в связи с болезнью, но сейчас... Это будет такая мама, когда они повзрослеют... Я совершенно убежден", – сказал Виторган.

Актер родился в 1939 году в Баку (Азербайджан) в семье одесситов. Виторгана назвали в честь дяди, которого убили в годы гражданской войны (1917–1922) во время еврейского погрома в Одессе. Из-за работы отца (он был инженером) семья много переезжала, поэтому школу Виторган окончил в Астрахани (Россия). Учился в Ленинградском театральном институте.

После института, в 1961 году, был принят в труппу Псковского театра драмы им. Александра Пушкина, спустя два года перешел в Ленинградский театр драмы и комедии, а в 1967 году – в Ленинградский театр им. Ленинского комсомола. В 1971 году переехал в Москву, где поступил на работу в Московский драматический театр им. Константина Станиславского. В 1982 году перешел в Театр драмы и комедии на Таганке, а спустя два года – в Московский академический театра им. Владимира Маяковского, в котором служил до 2006-го.

Виторган снялся более чем в 100 фильмах, среди самых известных – "Крепости" (1978), "Тревожное воскресенье" (1983), "По Таганке ходят танки" (1991), "Дама в очках, с ружьем, в автомобиле" (2002).

Вместе с третьей женой Ириной Виторган открыл "Культурный центр Эммануила Виторгана", в котором проводит творческие вечера, концерты, играет моноспектакли.

Актер был трижды женат. Первой женой Виторгана была актриса Тамара Румянцева, второй – актриса Алла Балтер (она умерла в 2000 году от онкологического заболевания). Нынешняя супруга Ирина Молодик руководит театральным агентством, она младше супруга на 23 года. У Виторгана четверо детей: Ксения (1966) – от первого брака, Максим (1972) – от второго, Этель и Клара – от третьего. Этель родилась в 2018 году, когда Виторгану было 78 лет, спустя год, в 2019-м, появилась на свет Клара.