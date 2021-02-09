ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

Интервью Гордона с Эммануилом Виторганом. Где и когда смотреть

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с российским актером театра и кино Эммануилом Виторганом начнется в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Интервью Гордона с Виторганом продолжалось почти полтора часа
Интервью Гордона с Виторганом продолжалось почти полтора часа
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с российским актером театра и кино, народным артистом Российской Федерации Эммануилом Виторганом.

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", беседа продолжалась почти полтора часа. Трансляция программы начнется в 18.00. 

Во время интервью Виторган говорил о родителях и своих одесских родственниках, о работе в театрах и о том, волнуется ли перед выходом к зрителям, о лучшем режиссере и партнере по сцене, о том, почему советские артисты не любили своего коллегу Владимира Высоцкого, о своих детях и бывшей невестке, российской журналистке Ксении Собчак, о третьем браке и возрасте. 

"[Как сын Максим отреагировал на рождение младших сестер?] Он поражен был просто. Он замечательно с ними общается по телефону... Должен сказать, что когда появился Максим, занятость была такая адская... По три фильма в год, по 20 спектаклей на сцене... Как угорелый. Практически он рос без меня. Сегодня я каждый день могу пощупать это тельце. Каждый день могу услышать то ли крик, то ли плач. Понимаете? Каждый день. Это очень здорово. Я бесконечно благодарен Ирише за то, что она решилась на это. Раньше она не могла этого сделать в связи с болезнью, но сейчас... Это будет такая мама, когда они повзрослеют... Я совершенно убежден", – сказал Виторган. 

Актер родился в 1939 году в Баку (Азербайджан) в семье одесситов. Виторгана назвали в честь дяди, которого убили в годы гражданской войны (1917–1922) во время еврейского погрома в Одессе. Из-за работы отца (он был инженером) семья много переезжала, поэтому школу Виторган окончил в Астрахани (Россия). Учился в Ленинградском театральном институте.

После института, в 1961 году, был принят в труппу Псковского театра драмы им. Александра Пушкина, спустя два года перешел в Ленинградский театр драмы и комедии, а в 1967 году – в Ленинградский театр им. Ленинского комсомола. В 1971 году переехал в Москву, где поступил на работу в Московский драматический театр им. Константина Станиславского. В 1982 году перешел в Театр драмы и комедии на Таганке, а спустя два года – в Московский академический театра им. Владимира Маяковского, в котором служил до 2006-го.

Виторган снялся более чем в 100 фильмах, среди самых известных – "Крепости" (1978), "Тревожное воскресенье" (1983), "По Таганке ходят танки" (1991), "Дама в очках, с ружьем, в автомобиле" (2002).

Вместе с третьей женой Ириной Виторган открыл "Культурный центр Эммануила Виторгана", в котором проводит творческие вечера, концерты, играет моноспектакли.

Актер был трижды женат. Первой женой Виторгана была актриса Тамара Румянцева, второй – актриса Алла Балтер (она умерла в 2000 году от онкологического заболевания). Нынешняя супруга Ирина Молодик руководит театральным агентством, она младше супруга на 23 года. У Виторгана четверо детей: Ксения (1966) – от первого брака, Максим (1972) – от второго, Этель и Клара – от третьего. Этель родилась в 2018 году, когда Виторгану было 78 лет, спустя год, в 2019-м, появилась на свет Клара. 

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Ксения Собчак, кино, театр, Владимир Высоцкий, актер, Максим Виторган, Эммануил Виторган, Ирина Млодик, Алла Балтер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
Что показали украинские дизайнеры на Ukrainian Fashion Week 2021. Фото
Что показали украинские дизайнеры на Ukrainian Fashion Week 2021. Фото
"Прекрасен", "Как же вашим с Настей детям повезет". В сети обсуждают фото 18-летнего Потапа
"Прекрасен", "Как же вашим с Настей детям повезет". В сети обсуждают фото 18-летнего Потапа
"Ничего не изменилось". 45-летняя Канделаки показала 34-летнего мужа
"Ничего не изменилось". 45-летняя Канделаки показала 34-летнего мужа
"Love is". Водянова показала совместную пробежку с мужем в Париже. Фото
"Love is". Водянова показала совместную пробежку с мужем в Париже. Фото
"Не только от него все зависит". Ткач рассказал, как относится к президентству Зеленского
"Не только от него все зависит". Ткач рассказал, как относится к президентству Зеленского
Соленые оладьи с гороховым соусом и семгой. Рецепт от победительницы "МастерШеф" Балог
Соленые оладьи с гороховым соусом и семгой. Рецепт от победительницы "МастерШеф" Балог
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
  The Weeknd исполнил на Супербоул 2021 восемь песен, устроив в финале шоу фейерверк. Видео
  The Weeknd исполнил на Супербоул 2021 восемь песен, устроив в финале шоу фейерверк. Видео
  Кончаловский: Путин – либерал в том смысле, что очень много терпит. И самое главное, что он терпит, – это коррупция
  Кончаловский: Путин – либерал в том смысле, что очень много терпит. И самое главное, что он терпит, – это коррупция
Серега ради ролика в TikTok поднялся на Килиманджаро. Видео
Серега ради ролика в TikTok поднялся на Килиманджаро. Видео
СМИ узнали, кто является матерью новорожденной дочери Сенцова. Фото
СМИ узнали, кто является матерью новорожденной дочери Сенцова. Фото
Ступка: Что бы кто ни говорил, я точно знаю, что мне повезло с женой
Ступка: Что бы кто ни говорил, я точно знаю, что мне повезло с женой
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
"Восемь дней ада". Пригожин в Дубае переболел COVID-19
"Восемь дней ада". Пригожин в Дубае переболел COVID-19
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
Солистка Go-A: Мы просто написали песню "Шум", сняли клип и даже не думали, что она будет участвовать в отборе на "Евровидение"
Солистка Go-A: Мы просто написали песню "Шум", сняли клип и даже не думали, что она будет участвовать в отборе на "Евровидение"
Елена КРАВЧЕНКО
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
  "Плакальщица на похоронах". Полякова, попавшая в скандал, объяснила свои слова в адрес Тины Кароль
"Плакальщица на похоронах". Полякова, попавшая в скандал, объяснила свои слова в адрес Тины Кароль
"Попа у Надежды какая! Дар красивого тела", "Секси", "Попку жму", "Что же будет дальше?". Фаны Дорофеевой обсуждают ее фото в постели
"Попа у Надежды какая! Дар красивого тела", "Секси", "Попку жму", "Что же будет дальше?". Фаны Дорофеевой обсуждают ее фото в постели
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS