"Это будет мой последний пост". Андерсон объявила, что покидает соцсети

Американская модель Памела Андерсон выразила надежду, что ее подписчики также найдут в себе силы "не поддаваться соблазну тратить время впустую".

Американская модель Памела Андерсон уходит из социальных сетей Instagram, Twitter и Facebook. Об этом она сообщила 26 января на своей странице в Instagram, подчеркнув, что это ее последняя публикация.

"Это будет мой последний пост. Мне никогда не были интересны соцсети. И теперь, когда нашла свое место в жизни, я искренне вдохновляюсь чтением и провожу время на природе. Я свободна. Надеюсь, вы найдете в себе силы и вдохновение следовать своей цели и постараетесь не поддаваться соблазну тратить время впустую. Это то, что они используют, чтобы заработать деньги – взять ваш мозг под контроль", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pamela Anderson (@pamelaanderson)

На момент публикации на страницу Андерсон в Instagram было подписано 1,2 млн человек, публикации модели в Twitter читал 1 млн фолловеров, а в Facebook – более 900 тыс.