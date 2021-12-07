  "Это был концертный тур за деньги. За большие деньги". Клара Новикова рассказала, как агитировала за Януковича

"Да, для меня это был концертный тур за деньги. За большие, за хорошие деньги. Все актеры всегда участвовали в предвыборных кампаниях. Это хорошо оплачивалось. И мы ждали эти предвыборные кампании, потому что это хорошо оплачивалось. Можно было заработать", – сказала Новикова.
74-летняя артистка подчеркнула, что во время предвыборного тура не произносила со сцены фамилию кандидата.
"Мы не говорили нигде, что мы за Януковича. Нигде! За нами висел портрет Януковича, никто не произносил этой фамилии. Никто! Висел огромный портрет, баннер такой вовсю, как задник. И мы выходили, шутили, пели", – сказала Новикова.
Новикова родилась 12 декабря 1946 года. Окончила Киевскую студию эстрадно-циркового искусства и московский Государственный институт театрального искусства. Она стала известной во второй половине 1980-х. Самый известный комический номер Новиковой – "Монологи тети Сони".
По словам Новиковой, ей запрещен въезд в Украину, поскольку она гастролировала в аннексированном Россией Крыму. На официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины в деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну, Новикова не значится.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
Первый Майдан, получивший название "Оранжевая революция", состоялся в конце 2004 года из-за фальсификаций на выборах. Во втором туре голосования на президентских выборах, который прошел 21 ноября 2004 года, по данным Центризбиркома, победу одержал тогдашний премьер-министр Янукович, а оппозиционер Виктор Ющенко занял второе место. Эти результаты отличались от данных экзит-поллов, в стране начались массовые протесты, в которых участвовало несколько миллионов человек. В итоге 26 декабря состоялся повторный второй тур выборов, и президентом стал Ющенко.