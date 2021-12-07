  "Это был концертный тур за деньги. За большие деньги". Клара Новикова рассказала, как агитировала за Януковича

Новикова подчеркнула, что просто рассказывала со сцены монологи, а фамилию "Янукович" не произносила Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

"Да, для меня это был концертный тур за деньги. За большие, за хорошие деньги. Все актеры всегда участвовали в предвыборных кампаниях. Это хорошо оплачивалось. И мы ждали эти предвыборные кампании, потому что это хорошо оплачивалось. Можно было заработать", – сказала Новикова.

74-летняя артистка подчеркнула, что во время предвыборного тура не произносила со сцены фамилию кандидата.

"Мы не говорили нигде, что мы за Януковича. Нигде! За нами висел портрет Януковича, никто не произносил этой фамилии. Никто! Висел огромный портрет, баннер такой вовсю, как задник. И мы выходили, шутили, пели", – сказала Новикова.

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Видео: Скажи Гордеевой / YouTube