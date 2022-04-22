  "Это был мой первый визит, и я чувствовал себя очень желанным гостем". Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве до войны. Видео

Ширан осенью 2021 года приезжал в Киев на съемки клипа Фото: ЕРА

На своей странице в Instagram Ширан, анонсируя трек, заявил, что деньги от прослушивания песни передаст благотворительной организации DEC, которая оказывает помощь украинцам.

Видео начинается с обращения певца, в котором он заявляет о своей поддержке Украины.

"Это был мой первый визит в страну, и я чувствовал себя очень желанным гостем во время моего пребывания там. Украина – гордая и решительная страна, и я очень рад, что мне посчастливилось снять там свое видео", – написал артист.

ВИДЕО

Видео: Ed Sheeran / YouTube