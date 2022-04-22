  "Это был мой первый визит, и я чувствовал себя очень желанным гостем". Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве до войны. Видео

На своей странице в Instagram Ширан, анонсируя трек, заявил, что деньги от прослушивания песни передаст благотворительной организации DEC, которая оказывает помощь украинцам.
Видео начинается с обращения певца, в котором он заявляет о своей поддержке Украины.
"Это был мой первый визит в страну, и я чувствовал себя очень желанным гостем во время моего пребывания там. Украина – гордая и решительная страна, и я очень рад, что мне посчастливилось снять там свое видео", – написал артист.
Ширан прославился в 2011 году после презентации песни The A Team. В 2019 году вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes, заняв третье место.
Ширан – четырехкратный лауреат премии "Грэмми".
В ноябре 2021 года Ширан посетил Киев. Он провел в украинской столице три дня, снимая видео на улицах города.
Ширан после нападения РФ на Украину выступил в поддержку украинцев. Певец принял участие в благотворительном концерте в Бирмингеме.