Бульвар Шоубиз
 
22 апреля, 2022
 
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"Это был мой первый визит, и я чувствовал себя очень желанным гостем". Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве до войны. Видео

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Ширан осенью 2021 года приезжал в Киев на съемки клипа
Ширан осенью 2021 года приезжал в Киев на съемки клипа
Фото: ЕРА

Британский певец Эд Ширан 22 апреля на своем канале в YouTube презентовал клип на песню 2step. Видеоряд для нового трека артист снимал осенью в Киеве.

На своей странице в Instagram Ширан, анонсируя трек, заявил, что деньги от прослушивания песни передаст благотворительной организации DEC, которая оказывает помощь украинцам.  

Видео начинается с обращения певца, в котором он заявляет о своей поддержке Украины.

"Это был мой первый визит в страну, и я чувствовал себя очень желанным гостем во время моего пребывания там. Украина – гордая и решительная страна, и я очень рад, что мне посчастливилось снять там свое видео", – написал артист. 

ВИДЕО
Видео: Ed Sheeran / YouTube
Контекст:

Ширан прославился в 2011 году после презентации песни The A Team. В 2019 году вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes, заняв третье место. 

Ширан – четырехкратный лауреат премии "Грэмми". 

В ноябре 2021 года Ширан посетил Киев. Он провел в украинской столице три дня, снимая видео на улицах города. 

Ширан после нападения РФ на Украину выступил в поддержку украинцев. Певец принял участие в благотворительном концерте в Бирмингеме.

Теги: Киев, Украина, клип, война России против Украины, Эд Ширан
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