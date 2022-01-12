Бульвар Шоубиз
 
12 января, 2022
 
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"Это горячо". Экс-супруга Татума Дуан сделала растяжку и показала промежность крупным планом

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Дженна Дуан: Прокрастинация в домашнем спортзале реальна
Дженна Дуан: Прокрастинация в домашнем спортзале реальна
Фото: jennadewan / Instagram

41-летняя американская актриса Дженна Дуан 11 января на своей странице в Instagram разместила серию фото, которые были сделаны во время спортивной тренировки. В кадре она сделала растяжку и показала крупным планом промежность.

"Прокрастинация в домашнем спортзале реальна", – подписала она публикацию.

"Сексуальная девушка", – написал sebastianchirinoszelada.

"Так горячо", – отреагировал nimazabihpour.

Контекст:

Дженна Дуан родилась 3 декабря 1980 года в Хартворде, США. Известность ей принесла главная роль в молодежной драме "Шаг вперед" (2006).

В 2009-м году она вышла замуж за американского актера Ченнинга Татума. В 2013 году у них родилась дочь Эверли. В 2019-м пара объявила о разводе.

С 2018 года Дуан встречается с американским актером Стивом Кази. В феврале 2020 года они сообщили о помолвке, а в марте того же года у пары родился сын – Каллум Майкл Ребел Кази (2020).

Теги: растяжка, актриса, Ченнинг Татум, Дженна Дуан, тренировка
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