"Это горячо". Экс-супруга Татума Дуан сделала растяжку и показала промежность крупным планом

"Прокрастинация в домашнем спортзале реальна", – подписала она публикацию.

"Сексуальная девушка", – написал sebastianchirinoszelada.

"Так горячо", – отреагировал nimazabihpour.

Контекст:

Дженна Дуан родилась 3 декабря 1980 года в Хартворде, США. Известность ей принесла главная роль в молодежной драме "Шаг вперед" (2006).

В 2009-м году она вышла замуж за американского актера Ченнинга Татума. В 2013 году у них родилась дочь Эверли. В 2019-м пара объявила о разводе.

С 2018 года Дуан встречается с американским актером Стивом Кази. В феврале 2020 года они сообщили о помолвке, а в марте того же года у пары родился сын – Каллум Майкл Ребел Кази (2020).