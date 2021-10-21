"Это меня мой сынок загнал в больницу". Муж Маши Распутиной госпитализирован после скандала в шоу Малахова

По его словам, 57-летняя Распутина "болеет в более-менее легкой форме", поэтому осталась дома, где ее "врачи лечат по специальной схеме".

"А я лежу в больнице, в реанимации. По всей видимости, выйду еще не скоро. У меня диагностировали 80% поражения легких. Врачи без конца ставят капельницы, делают уколы, под кислородной маской лежу целые сутки", – пожаловался 66-летний Захаров.

Он утверждает, что вначале переносил болезнь в легкой форме, но после скандала с участием его сына в ток-шоу Андрея Малахова состояние здоровья резко ухудшилось. В эфире дочь Распутиной и Захарова Мария обвинила в домогательствах своего сводного брата по отцу Романа. В какой-то момент прямо во время ток-шоу между Марией и Романом произошла драка.

"Это меня мой сынок загнал в больницу – тунеядец, наркоман и уголовник. Он спит и видит, как бы скорей я умер, чтобы ему досталось все наследство. После того, что он устроил у Малахова, все и началось", – убежден Захаров.

Он добавил, что после выхода программы в эфир его состояние ухудшилось из-за нервного срыва. "Стресс, конечно, сыграл свою роль. Я как раз в то время заболел", – подытожил Захаров.

Видео драки в программе Малахова 14 октября разместил Telegram-канал "НеМалахов".