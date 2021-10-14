"Мою мать шлюхой обозвал". 21-летняя дочь Маши Распутиной обвинила брата в домогательствах и подралась с ним на шоу Малахова. Видео

"Ему 42 года, мне на тот момент было лет 19. У нас общий отец. Это уже за гранью нормы", – заявила дочь Распутиной.
В ответ Роман назвал эти обвинения черным пиаром. Он считает, что дочь Распутиной пытается привлечь к себе таким образом внимание.
В какой-то момент между Романом и Марией произошла драка.
"Чего ты мою мать шлюхой обозвал?" – набросилась на Романа дочь певицы. Он в ответ схватил ее за волосы и толкнул на пол. После этого Малахов прервал съемки передачи, объявив рекламу.
Видео драки также разместил Telegram-канал "НеМалахов".
Мария (2000) – дочь Маши Распутиной (настоящее имя Алла Агеева) и бизнесмена Виктора Захарова, который является ее вторым мужем. Роман – сын Захарова от предыдущих отношений.
У Маши Распутиной от первого мужа, продюсера Владимира Ермакова есть дочь Лидия (1985).