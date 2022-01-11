"Это непростая история". Министр Ткаченко заявил, что спустя семь лет жизни в браке им с женой пришлось пройти через испытания

"Семь лет после венчания… Если бы я сказал, что наши семь лет были годами безграничного счастья, ты точно ответила бы улыбкой. Но то, что мы смогли быть счастливы вместе и научились принимать друг друга – факт, – написал министр, обращаясь к супруге. – Это непростая история, как ты говоришь, признавать границы друг друга. Но очень интересная, потому что открывает мир другого человека, которого любишь".

Ткаченко признался, что за последний год им с женой пришлось преодолевать немало испытаний.

"Наш седьмой год подарил немало испытаний по жизни и работе. Но мы вышли из них вместе, держась за руки и глядя друг другу в глаза. И когда я вижу твою улыбку и сияющее лицо в минуты, когда ты счастлива, весь мир может подождать", – признался он.