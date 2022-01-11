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11 января, 2022
 
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"Это непростая история". Министр Ткаченко заявил, что спустя семь лет жизни в браке им с женой пришлось пройти через испытания

Анна вторая жена Ткаченко
Анна – вторая жена Ткаченко
Фото: Anna Tkachenko / Facebook

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 11 января опубликовал в Facebook снимки, на которых запечатлен вместе со своей женой Анной на отдыхе за границей.

"Семь лет после венчания… Если бы я сказал, что наши семь лет были годами безграничного счастья, ты точно ответила бы улыбкой. Но то, что мы смогли быть счастливы вместе и научились принимать друг друга – факт, – написал министр, обращаясь к супруге. – Это непростая история, как ты говоришь, признавать границы друг друга. Но очень интересная, потому что открывает мир другого человека, которого любишь". 

Ткаченко признался, что за последний год им с женой пришлось преодолевать немало испытаний.

"Наш седьмой год подарил немало испытаний по жизни и работе. Но мы вышли из них вместе, держась за руки и глядя друг другу в глаза. И когда я вижу твою улыбку и сияющее лицо в минуты, когда ты счастлива, весь мир может подождать", – признался он.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/4857271644340399

Контекст:

Анна Ткаченко (ранее – Баранник) – вторая супруга министра культуры. Пара воспитывает сына Даниила (2015).

Ранее Ткаченко в течение 20 лет был женат на продюсере Татьяне Гнедаш. От предыдущих отношений у него есть две дочери – Александра (1989) и Ева (2012).

Теги: Александр Ткаченко, дети, семья
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