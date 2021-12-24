"Карикатурный образ украинки". Ткаченко обратится к Netflix из-за Петры в сериале "Эмили в Париже"

"Netflix хорошо знаком с Украиной, достаточно сказать, что большинство улиц Парижа в фильме "Последний наемник" снимались в Киеве. По мере популяризации нашей культуры, европейцы и американцы должны были слышать о наших художниках и не только... Но этого наверняка мало. Придется продолжать сражаться со стереотипами", – написал он.

Ткаченко назвал неприемлемым карикатурный образ украинки в сериале.

"А с другой стороны, – еще и оскорбительный. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции в Netflix", – добавил министр.