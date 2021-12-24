"Карикатурный образ украинки". Ткаченко обратится к Netflix из-за Петры в сериале "Эмили в Париже"

"Netflix хорошо знаком с Украиной, достаточно сказать, что большинство улиц Парижа в фильме "Последний наемник" снимались в Киеве. По мере популяризации нашей культуры, европейцы и американцы должны были слышать о наших художниках и не только... Но этого наверняка мало. Придется продолжать сражаться со стереотипами", – написал он.
Ткаченко назвал неприемлемым карикатурный образ украинки в сериале.
"А с другой стороны, – еще и оскорбительный. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции в Netflix", – добавил министр.
22 декабря на стриминговом сервисе Netflix вышел второй сезон сериала "Эмили в Париже", в котором появился новый персонаж – украинка по имени Петра, приехавшая в Париж из Киева. Главная героиня сериала Эмили знакомится с ней на курсах французского языка, девушки отправляются на прогулку. По сюжету Петра шокирует Эмили своим невежеством.
Одна из зрительниц сериала, – Евгения Гаврилко, проживающая в Париже, посмотрела сериал и опубликовала пост в Instagram, в котором привлекла внимание Netflix к тому, что в фильме используются "стереотипы, разрушающие мир и межкультурные отношения".
"Я говорю здесь от имени всех украинских женщин мира. Будучи самым успешным шоу Netflix в 2021 году, зная свое влияние на миллионы умов и сердец во всем мире, в нем оказалось место для такого невежества и нетерпимости? То, как вы отнеслись к образу украинцев — это дешевый трюк, абсолютный скандал и позор", – написала она.