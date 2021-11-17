Netflix запустила собственный еженедельный рейтинг популярных фильмов и сериалов

Рейтинги будут обновляться еженедельно, говорится в публикации.

На момент написании новости на сайте уже обнародована десятка самых популярных фильмов и сериалов за период с 8-го по 14 ноября.

We’ve had a lot of feedback about our metrics over the years.



So we went back to the drawing board and today we’re excited to launch https://t.co/a9X2usRUun — a new website with weekly global and country lists of the most popular titles on Netflix as ranked by view hours pic.twitter.com/JMrvzmRv8s — Netflix (@netflix) November 16, 2021