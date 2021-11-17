Netflix запустила собственный еженедельный рейтинг популярных фильмов и сериалов

Рейтинги будут обновляться еженедельно, говорится в публикации.
На момент написании новости на сайте уже обнародована десятка самых популярных фильмов и сериалов за период с 8-го по 14 ноября.
We’ve had a lot of feedback about our metrics over the years.— Netflix (@netflix) November 16, 2021
So we went back to the drawing board and today we’re excited to launch https://t.co/a9X2usRUun — a new website with weekly global and country lists of the most popular titles on Netflix as ranked by view hours pic.twitter.com/JMrvzmRv8s
Netflix – мировой лидер среди сервисов для трансляции развлекательного контента. Его пользователями являются около 209 млн человек в более чем 190 странах мира. В октябре 2021 года компания запустила украинскую версию сайта.