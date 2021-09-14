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14 сентября, 2021
 
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Пять лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем без исключения

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17 сентября на Netflix состоится премьера нового сезона одного из их самых популярных сериалов "Сексуальное просвещение"
17 сентября на Netflix состоится премьера нового сезона одного из их самых популярных сериалов – "Сексуальное просвещение"
Фото: depositphotos.com

На официальном сайте американского стримингового сервиса Netflix представлен рейтинг самых популярных сериалов на момент публикации новости, которые понравятся всем без исключения. Издание "ГОРДОН" представляет обзор первых пяти картин из этого списка.

Первое место в рейтинге занимает испанский сериал "Бумажный дом", снятый в жанре криминальной драмы. Премьера его состоялась в мае 2017 года на местном телеканале. После успешного показа в Испании компания Netflix приобрела права на международный показ. На данный момент снято уже пять сезонов.

Премьера американско-австралийского сериала "Кликбейт", который занимает второе место в рейтинге популярности, состоялась на Netflix в августе 2021 года. По сюжету главный герой сериала оказывается вовлечен в киберпреступление, а его близкие стараются понять, кто за этим стоит и почему.

Премьерный показ французского сериала "Люпен" состоялся на Netflix в январе 2021 года, а летом продюсеры презентовали второй сезон. По сюжету герой сериала, которого сценаристы позиционируют как благородного преступника, готовит месть за своего отца, ставшего жертвой членов богатой семьи.

На четвертом месте по популярности – британский комедийно-драматический сериал о жизни школьников "Сексуальное просвещение". Первый сезон сериала, состоящий из восьми серий, был представлен компанией Netflix 11 января 2019 года. Уже снято три сезона. Премьера третьего сезона запланирована на 17 сентября.

Пятерку лидеров замыкает испанский сериал "Элита"премьера которого состоялась в октябре 2018 года на Netflix. На данный момент снято и показано пять сезонов. В сериале рассказывается о судьбе троих подростков – выходцев из рабочих семей, которые оказываются в элитной частной школе. Конфликт с обеспеченными одноклассниками приводит к убийству.

Теги: кино, фильм, сериал, Netflix
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